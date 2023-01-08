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Fatih Karagümrük: 3 - Konyaspor: 3 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük - Konyaspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı

Giriş: 08.01.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük: 3 - Konyaspor: 3 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / AA

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 7'de Ozdoev'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Mbaye Diagne farkı 2'ye çıkardı. Senegalli yıldız gol sayısını da 10'a yükseltti. İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Konyaspor maça 65. dakikada attığı golle ortak oldu. Mame Biram Diouf farkı 1'e indirirken 72'de bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Oyuna 86'da giren Kerim Frei, 88'de Konyaspor ağlarını sarstı ve Fatih Karagümrük'ü yeniden öne geçirdi.

90+5'te Mame Biram Diouf bir kez daha sahne aldı ve hat-trick yaparak skoru 3-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 3-3'lük skorla noktalandı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20, Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

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