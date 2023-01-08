Konyaspor maça 65. dakikada attığı golle ortak oldu. Mame Biram Diouf farkı 1'e indirirken 72'de bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 3-3'lük skorla noktalandı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 20, Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

90+5'te Mame Biram Diouf bir kez daha sahne aldı ve hat-trick yaparak skoru 3-3'e getirdi.