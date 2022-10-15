Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u konuk etti.
36. dakikada Caner Erkin'in asistinde Steven Caulker skoru 1-0'a getirdi.
İlk 45 dakikanın sonlarında Caner Erkin bir asist daha yaptı ve bu kez Borini sahne alarak skoru 2-0'a getirdi. Fatih Karagümrük devrede soyunma odasına önde gitti.
Mücadelede son anlar oynanırken Fatih Karagümrük'te kazanılan penaltı sonrası topun başına Mbaye Diagne geçti; tecrübeli golcü maçın sonucunu söyledi: 3-0.
Fatih Karagümrük bu zaferle birlikte bu sezonki ikinci galibiyetini aldı ve beş hafta sonra 3 puanı hatırladı. Volkan Demirel'le yükselişe geçen Hatayspor ise iki hafta sonra yenildi.
MAÇIN DAKİKALARI
11. dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, uzun pasla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, topu uygun durumda bulunan El Kaabi'ye çıkartırken, son anda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.
26. dakikada Lobjanidze'nin pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Aabid'in vuruşunda, ceza sahasında Jimmy Durmaz'a da çarpan top ağlara gitti. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan, pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
35. dakikada Jimmy Durmaz'ın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Borini'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
36. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Soldan korner kullanan Caner Erkin'in yaptığı ortada, ön direkte Caulker kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
45. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında, kale sahasında El Kaabi'nin karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu çıkartarak gole izin vermedi.
45+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Borini'nin sağ çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti.
VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
51. dakikada Kouassi'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın dokunduğu topu kaleci Erce Kardeşler çıkardı.
53. dakikada Borini'nin ceza sahasının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.
90+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev, ceza sahasında Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.
VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 90+1 Salih Dursun), Ozdoev, Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Kouassi, Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 75 Diagne)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak (Dk. 46 Adekugbe), Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 46 Saint-Louis), Aabid (Dk. 88 Varga), El Kaabi, Lobjanidze (Dk. 63 Atsu), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 63 Ze Luis)
Goller: Dk. 36 Caulker, Dk. 45+3 Borini, Dk. 90+6 Diagne (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 11 Jimmy Durmaz, Dk. 38 Nicholas, Dk. 81 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 81 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)
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