Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor'u konuk etti.

36. dakikada Caner Erkin'in asistinde Steven Caulker skoru 1-0'a getirdi.

İlk 45 dakikanın sonlarında Caner Erkin bir asist daha yaptı ve bu kez Borini sahne alarak skoru 2-0'a getirdi. Fatih Karagümrük devrede soyunma odasına önde gitti.

Mücadelede son anlar oynanırken Fatih Karagümrük'te kazanılan penaltı sonrası topun başına Mbaye Diagne geçti; tecrübeli golcü maçın sonucunu söyledi: 3-0.

Fatih Karagümrük bu zaferle birlikte bu sezonki ikinci galibiyetini aldı ve beş hafta sonra 3 puanı hatırladı. Volkan Demirel'le yükselişe geçen Hatayspor ise iki hafta sonra yenildi.