MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Halil Akbunar'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Baku'nun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, top filelere gitti: 1-1.

51. dakikada Biraschi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Emre Mor, hızla ceza yayı önüne hareketlendi. Emre'nin ceza sahasının biraz gerisinden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

64. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in ceza sahası içi sol çaprazda kullandığı endirekt serbest vuruşta Kerim Alıcı'dan seken topa arka direkte Burak Bekaroğlu kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Arda Özçimen'in ayağıyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 71 Bistrovic), Jimmy Durmaz (Dk. 80 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 71 Karamoh), Emre Mor (Dk. 86 Levent Mercan), Borini (Dk. 80 Samed Onur), Pesic

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı (Dk. 86 Efe Can Saçıkara), Arslanagic, Mihojevic, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan (Dk. 86 Cengizhan Şen), Baku, Tijanic (Dk. 86 Fırat Arslan), Halil Akbunar (Dk. 71 Lourency), Di Santo (Dk. 62 Ege Özkayımoğlu)

Goller: Dk. 31 Borini, Dk. 51 Emre Mor, Dk. 64 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Baku (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 41 Borini, Dk. 74 Bistrovic (VavaCars Fatih Karagümrük)