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Haberler Futbol Türkiye Kupası Fatih Karagümrük, 3 golle turladı

Fatih Karagümrük:3 - Uşakspor:0 | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda Uşakspor'u 3-0 mağlup ederek tur atladı

Giriş: 21.12.2022 - 17:23 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük, 3 golle turladı
AA

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda VavaCars Fatih Karagümrük, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'u 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında maçın dördüncü hakemi Cansu Tiryaki'ye sağlık sorunu yaşaması nedeniyle sağlık ekiplerince müdahale edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük yedek kulübesinde yapılan bu müdahale nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Yaklaşık 8 dakika süren müdahaleden sonra ayağa kalkan ve iyi olduğu gözlenen Cansu Tiryaki, karşılaşmaya devam edemedi.

Yeniden başlayan mücadelede, maçı seyreden bölgesel lig hakemlerinden Hatem Yarar, Türkiye Futbol Federasyonu onayıyla karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yaptı.

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