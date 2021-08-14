Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırladı.

Ev sahibi, 10. dakikada Papy Djilobodji'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti.

17'de Sagal'ın penaltı golüyle skora eşitlik geldi.

2 dakika sonra Pesic, tekrar Karagümrük'ü üstünlüğe taşıdı.

Angelo Sagal, 37 ve 45'te gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

İlk yarı 2-1 bitti.

Maçın son anları 2 gole sahne oldu.

Önce Ahmed Musa, Karagümrük'ü 3-1 öne geçirdi. Ardından Papy Djilobodji maçın sonucunu ilan etti: 3-2.

Bu sonuçla Karagümrük lige 3 puanla başladı. Gaziantep puanla tanışamadı.