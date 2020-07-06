STAT: Vefa

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer - Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir),Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir),Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk),Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya),Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

BOLUSPOR: Mosquera - Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric),Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan),Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak

GOLLER: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) - Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

SARI KARTLAR: Koray Altınay, Sabo, Ndao (Fatih Karagümrük) - Seth, Burak Bekaroğlu (Boluspor)