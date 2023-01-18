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Fatih Karagümrük: 3 - Başakşehir: 5 | MAÇ SONUCU

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 biten maçta Fatih Karagümrük'ü penaltılarda 5-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi

Giriş: 18.01.2023 - 17:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Karagümrük: 3 - Başakşehir: 5 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ve Başakşehir karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 berabere biten maçta, penaltılarla turlayan taraf Başakşehir (5-3) oldu.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün golleri 68. dakikada Mbaye Diagne ve 115. dakikada Kerim Frei'den geldi. Başakşehir'in gollerini ise 71. dakikada Levent Mercan (Kendi kalesine) ve 120. dakikada penaltıdan Deniz Türüç attı.

MAÇTA OLAY ÇIKTI

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo, 120. dakikada verilen penaltı kararında karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. Seri penaltı atışlarına geçildiğinde ise Fatih Karagümrük kalecisi Viviano, Başakşehir'in kullandığı 5. penaltıyı kurtardı. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Mert Güzenge penaltının tekrarlanmasını istedi. Fatih Karagümrük, bu karara büyük tepki gösterdi.

İki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Andre Pirlo tartıştı. Mbaye Diagne, takım arkadaşlarına "Penaltıyı bırakın, içeri girelim" dedi.

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