Süper Lig'de 8. haftanın kapanış mücadelesinde İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
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8. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
37. dakikada ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük ilk golü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında Ozdoev'in ortasında arka direkte topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0
40. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kouassi'nin yakın köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.
53. dakikada sol kanattan Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte bekleyen İbrahim Yılmaz'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
69. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Muammer'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Rroca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1
74. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Ethemi'nin içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Topalli'nin kayarak ayak koyduğu meşin yuvarlak fileleri gitti: 1-2
80. dakikada İbrahim Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
85. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda, kaleci Jensen topu son anda kornere çeldi.
İstanbulspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Yusuf Bozdoğan
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Levent Mercan), Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 78 Burak Kapacak), Dresevic, Ozdoev, Kouassi (Dk. 78 Borini), Colley (Dk. 61 Kerim Frei), Diagne
İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal (Dk. 46 Rroca), Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar (Dk. 46 Mehmet Yeşil), Topalli (Dk. 84 Cajic), Emir Kaan Gültekin (Dk. 72 Ethemi), Guri (Dk. 46 İbrahim Yılmaz)
Goller: Dk. 37 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 69 Rroca, Dk. 74 Topalli (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin, Dk. 89 Rroca (İstanbulspor), Dk. 84 Viviano, Dk. 89 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük)
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