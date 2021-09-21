VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Karagümrük 11, Antalyaspor ise 5 puana yükseldi.

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