9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Mor'un şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.

18. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou'nun vuruşunda top direkten döndü. Atağın devamında ikili mücadelede Diedhiou yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Viviano çıkardı.

38. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta Burak'tan seken topu önünde bulan Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

44. dakikada soldan ceza sahasına giren ve rakibinden sıyrılan Adnan Uğur'un plase şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada soldan Candeias'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Efecan Karaca'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışında yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

85. dakikada Musa'nın pasıyla penaltı noktası civarında müsait durumda topla buluşan Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 86 Bistrovic), Adnan Uğur (Dk. 66 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk. 74 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 74 Levent Mercan), Borini (Dk. 74 Musa), Pesic

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 87 Çağan Kayra Erciyas), Furkan Bayır, Awaziem, Fatih Aksoy, Fer (Dk. 75 İsmail Zehir), Umut Güneş (Dk. 86 Emirhan Aydoğan), Efecan Karaca, Novais, Candeias (Dk. 75 Oğuz Aydın), Diedhiou (Dk. 62 Eduardo)

Gol: Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Awaziem, Dk. 55 Fer (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+2 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)