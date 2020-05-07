Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı ile ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldı. Kararı değerlendiren Akhisarspor Kulübü Başkanı Fatih Karabulut, kendilerine henüz resmi bir yazı gelmediğini belirterek, “Bizlere henüz toplanmamız gereken bir resmi yazı gelmedi. Ancak bireysel çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 15 oyuncumuz tesislere gelip verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. 7 oyuncumuz tesislerde yaşamını sürdürürken, diğer oyuncularımız araçları ile gidip gelmektedir. Duyuyoruz ufak tefek toplanan takımlar var. Herkes açıkçası bir bekleme içerisinde" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIMIZA BİREYSEL TEST UYGULADIK"
Oyunculara futbola hazır olup olmadıkları konusunda bireysel testler uyguladıklarını ifade eden Karabulut, “Oyuncularımıza geçen hafta tek tek test uyguladık. Kondisyonları düzgün, çocuklar kendi evlerinde çalışmışlar. Bugün bize başla dediklerinde oyuncularımız hazır diye düşünüyorum. Tam olarak hazır olunması için de en az 4 haftanın gerekli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
"SOSYAL MESAFE İLE ÇALIŞIYORUZ"
Sosyal mesafeyi koruyarak çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Karabulut, “Bizlere gelen sağlıkla ilgili sosyal mesafeyi koruyun uyarılarına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmaların öncesi ve sonrası dezenfekte yapıyoruz, duşları ayrı kullanıyorlar, ayrı ayrı havlular var. Tüm bu kurallara dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
"YILMAZ VURAL 2 AYDIR TESİSLERDE KALIYOR"
Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural’ın liglerin ertelenmesinin ardından yaklaşık 2 aydır tesislerde kaldığını söyleyen Fatih Karabulut, “Teknik direktörümüz de resmi bir yazı gelmesini bekliyor. Allah göstermesin bir sıkıntı çıksa sorumluluk bize ait olacak. Bir dönem tesislerimizi tamamen kapattık, hiçbir futbolcuyu almadık. Şimdi artık yeni yeni futbolcularımız geliyor. 15 futbolcumuz sosyal mesafe kuralları dahilinde çalışmalarını yapıyor" açıklamasını yaptı.
"18 TAKIMIN 11'İ 'OYNANSIN' DEDİ"
TFF tarafından 1. Lig'deki 18 takım arasında yapılan oylamada 11 takımın liglerin oynanması yönünde oy kullandığını vurgulayan Karabulut, "Yapılan en son toplantıda 18 takımdan 11 takımın temsilcisi liglerin devam etmesi yönünde kararını ortaya koydu. Bizler de liglerin devam etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdik. Bir an önce kararın resmi olarak yayınlanmasını bekliyoruz" dedi.
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