Fatih'in yanında Kanuni

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's’de 5 milyon TL'ye satılan, ardından alıcısı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağışlanan Kanuni Sultan Süleyman portresinin ön gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, tablonun bağışçısının adını açıklamadı. Ön gösterim İBB'nin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, geçtiğimiz yıl İBB tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi de yer aldı.