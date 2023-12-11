Fatih güne yangınla uyandı: 1'i ticari taksi iki otomobil yandı!

YANGIN DİĞER ARACA SIÇRADI

Yangın, saat 06.00 sıralarında Fatih Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan otomobil alev topuna dönerken alevler yan tarafında pak halinde olan ticari taksiye sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.