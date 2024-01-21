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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan, Düzce'de adaylarını tanıttı

        Fatih Erbakan, Düzce'de adaylarını tanıttı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bulundukları noktaya bereketle aşkla dava ruhuyla geldiklerini belirterek, "İnşallah daha da büyük zaferlere ve başarılara hep birlikte yürüyeceğiz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 00:08 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:08
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        Fatih Erbakan, Düzce'de adaylarını tanıttı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de partisince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

        Salona girişinde "Mücahit Erbakan" sloganıyla karşılanan Erbakan, konuşmasında, "yerel seçimler öncesi yapılan çalışmalarla üye sayılarını artırıp favori parti durumuna geldiklerini" söyleyerek, "Bu çalışmalar da çok kıymetli sanatçımız, çekirdekten milli görüşçü, MKYK üyemiz Davut Güloğlu başkanımızın belediye başkanı adayı yapılmasıyla taçlandı." ifadesini kullandı.

        31 MART SEÇİMLERİNE 500 BİN ÜYEYLE GİRECEKLER

        Erbakan, üye sayılarını gün geçtikçe artırdıklarını belirterek, şubat başı itibarıyla 400 bin üyeyi geçeceklerini, 31 Mart seçimlerine de 500 bin üyeyle gireceklerini kaydetti.

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        Bulundukları noktaya bereketle aşkla dava ruhuyla geldiklerini anlatan Erbakan, "İnşallah daha da büyük zaferlere ve başarılara hep birlikte yürüyeceğiz. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde milli görüşü iktidar yapacağız, arkasından da 2028'de merkezi hükümette milli görüşü iktidar yapacağız inşallah." diye konuştu.

        Erbakan, yerel yönetimlerde ahlakın, hakikatin, doğrunun, adaletin ve milli görüşün hakim olduğu bir belediyecilik anlayışının ancak çare ve çözüm olabileceğini belirterek, "Siyaseti ticaret olarak gören çıkar odaklı siyaset anlayışlarının milletimize unutturduğu milli görüş belediyeciliğinin, ahlaklı belediyeciliğin vakti gelmiştir." dedi.

        "KALBİM HER ZAMAN ÜLKEM, BAYRAĞIM VE DAVAM İÇİN ATTI"

        Yeniden Refah Partisinin Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu ise yerel seçimleri kazandıktan sonra hep beraber el ele vererek çalışacaklarını söyledi.

        Sanatçı kişiliğiyle yapmış olduğu şarkılar ve bestelerle vatandaşın gönlüne girmeyi başardığını anlatan Güloğlu, "Ama şunu iyi bilin ki benim kalbim her zaman ülkem, bayrağım ve davam için attı. Milli görüş davası da öyle unutulacak, köşeye atılacak bir dava değil çünkü milli görüş davası hepimizi ilgilendiriyor." diye konuştu.

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        Programda, Yeniden Refah Partisinin Düzce ve ilçelerindeki belediye başkan adayları kürsüye çağrılarak tanıtıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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