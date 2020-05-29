Fatih Erbakan'dan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı:

Fatih Erbakan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Fatih Sultan Mehmet'in aşılamaz denilen surları aşıp alınamaz denilen İstanbul'u alarak, Hazreti Muhammed'in müjdesine nail olduğuna işaret etti.
Kutlu fethin yıl dönümünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını vurgulayan Erbakan, "Ayak bastığı ve hüküm sürdüğü her yere adalet götüren Osmanlı Devleti, bu fetihle İstanbul'a da aynı anlayışla girmiştir. Fetihle birlikte İstanbul'da farklı toplumlar yüz yıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin adalet şemsiyesi altında huzur içerisinde yaşamışlardır." ifadesini kullandı.
Ecdadın gerçekleştirdiği fetihleri, emperyalist zihniyetin yıkan, yok eden, sömüren ve zulmeden işgallerinden ayıran en temel özelliğin adalet anlayışı ve hakkı üstün tutma prensibi olduğunu bildiren Erbakan, şöyle devam etti:
"Fetih sadece toprak kazanmak değil, gönüllere girmek demektir. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethederken, Selahaddin-i Eyyubi Kudüs'e girerken, Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını açarken ve Fatih Sultan Mehmet Han Bizans'ın surlarını yıkarken asıl olarak gönülleri fethetmişlerdir. Zulmün tarihini okumak isteyenler Batı'nın işgallerini, adaletin ve insanlığın tarihine vakıf olmak isteyenler ecdadımızın fetihlerini incelemelidir. İstanbul'un fethi, Avrupa'da o dönemde hakim olan karanlık Orta Çağ anlayışı yerine, ecdadımızın elden ele taşıdığı hakkı üstün tutma şiarı ile aydınlattığı yeni bir çağın başlangıcı olmuştur."
- "Ayasofya'yı mutlaka açacağız"
"Bu tarihi fetih, içerisinde birçok dersler, tarihi birçok özellikler barındırsa da fethin çağlar aşan sembolü Ayasofya'dır." değerlendirmesinde bulunan Erbakan, şunları kaydetti:
"Ayasofya, hakkın batıla üstün gelmesinin sembolüdür. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması fethin tarihe vurulmuş mührüdür. Ayasofya İstanbul'un İslam toprağı olduğunun ve kıyamete kadar öyle kalacağının ilanıdır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak Ayasofya'yı bir gün mutlaka cami olarak ibadete açacağımızın sözünü veriyor, Ayasofya Camisi'nde cuma hutbesinde İslam Birliği'nin kurulduğunu tüm dünyaya ilan etme hedefimizi ortaya koyuyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!