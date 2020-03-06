Fatih Erbakan'dan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa'ya ziyaret

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Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbakan ziyarette Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün arkasında siyonizmin olduğunu ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi tüm dünyayı saran koronavirüsü konuşuyoruz. Elimizde kesin bir delil olmamakla birlikte bu virüs siyonizmin insan sayısını azaltma ve çoğalmasını engelleme amaçlarına hizmet ediyor. Önemli araştırmacılar da bunu dile getiriyor."