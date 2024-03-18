Fatih Erbakan: Bu siyasi şantajın dik alasıdır

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Fatih Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç ile Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Erbakan ve Kılıç'a, Akyurt Belediye Başkan adayı Gültekin Ayantaş eşlik etti. Erbakan, vatandaşların ramazan ayını kutlayarak ve ramazanın başta Gazze olmak üzere bütün ezilenlerin ve mazlumların kurtuluşuna vesile olması dileğinde bulundu.

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Gültekin Ayantaş'ın, 1 Nisan'dan itibaren 'ahlaklı belediyecilik' anlayışını yeniden canlandıracak ve Akyurt'u yaşanabilir bir Akyurt haline getireceğini belirten Erbakan, "Akyurtlulara ve Ankara'ya yakışır bir hale getirecek. Kendisine elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Yerel yönetimlerde, rantçı belediyeciliğe, heykelci belediyeciliğe, Doğu ve Güneydoğu'da örgütçü belediyeciliğe son verecek ve 'ahlaklı belediyecilik' dönemini başlatacağız. 'Ahlaklı belediyecilik'te borç olmaz, denk bütçe olur, borç faizi olmaz, rüşvet olmaz, haksız zenginleşme olmaz. 'Ahlaklı belediyecilik' yandaşa değil, vatandaşa çalışan belediyedir. 'Ahlaklı belediyecilik' kendi makam aracının markasıyla dertlenen değil, vatandaşın derdiyle dertlenen belediye başkanı demektir. İsraf, lüks, şatafat 'ahlaklı belediyecilik'te olmaz" diye konuştu.

Fotoğraf: İHA REKLAM "BÖYLE BİR ŞANTAJ BU MİLLETE SÖKMEZ" Erbakan, adayları Suat Kılıç ve Gültekin Ayantaş için Akyurtlulardan destek isteyerek, "Son günlerde bir propaganda malzemesi çıkarıyorlar. 'İktidar partisi ile aynı partiden belediye başkanı seçmezsen Akyurt'a hizmet gelmez, iline, ilçene hizmet gelmez' diyorlar. Neden bunu diyor? Anketleri ve miting meydanlarını görüyor. Oyların eridiğini görüyor. Nereye gitse Gazze'yi soruyorlar. 'Nasıl vicdanınız el veriyor bu Siyonist İsrail rejimi ile ticaret yapmaya' diye soruyorlar. Ne yapacak, tüm bu manzara karşısında sarılacağı tek bir dal kalmış, 'İktidar partisinden aday seçmezsen hizmet gelmezmiş.' Bu siyasi şantajın dik alasıdır. Ne münasebet, millet istediği partiyi, istediği adayı seçer. Siz de devlet olarak hukuk ve yasalar çerçevesinde o ile, o ilçeye, o belediyeye gereken desteği vermek zorundasınız. Böyle bir şantaj bu millete sökmez" dedi.

Fotoğraf: İHA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAY OLMA İHTİMALİ Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, olası bir erken seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olma ihtimali ile ilgili, "Teşkilatlarımızla, üye kayıtlarımızla, sahadaki faaliyetlerimizle 5 seneden beri her türlü seçime hazır bir şekildeyiz. Bugün geldiğimiz noktada, Yeniden Refah Partimizin teşkilatları son derece güçlü. Bu nedenle erken seçim konusunda erken seçim de olsa, zamanında seçim de olsa seçimlere hazırlıklıyız. Tabii ki bundan sonra yapılacak önce yerel seçimlerde, Yeniden Refah Partisi'ndeki oy oranındaki patlamayı göstermek, arkasından da hem bu yüksek oy oranımızla hem de belediyelerde yapacağımız hizmetlerle 2028 seçimi veya erken seçim olursa da erken seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşımak için çalışmalara devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının adaylığı o zaman değerlendirilecek bir durum. Bakalım, erken seçim olacak mı? Şimdiden bir yorum yapmak çok uygun olmaz. İnşallah ülke için, millet için hayırlısı olsun" diye konuştu. SUAT KILIÇ: BU ŞEHRİN SON 5 YILI BOŞA GİTTİ Suat Kılıç da yaptığı konuşmada, "Bu şehrin son 5 yılı boşa gitti, heba oldu. 'Yavaş yavaş' dediler, Ankara'yı durdurdular. Şehrin 5 yılında bir tane metro yok, metro ihalesi yok, bir tane fuar ve kongre merkezi yok, bir tane kentsel dönüşüm projesi, bir istihdam projesi yok. Çocuklarımız işsiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tık yok. Sanayi bölgelerimiz atıl, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde tık yok. 5 tane metro sözü verdiler. Bunlardan biri Akyurt-Havalimanı metrosuydu, Bağlıca metrosuydu, Koru- Yaşamkent, Dikmen-Mamak metro hatlarıydı, bir tanesinde tık yok" dedi. Ankara'nın kanalizasyon atıklarının yarıya yakının arıtılmadan Ankara Çayı'na bırakıldığını belirten Kılıç, "Arıtmanın kapasitesi yetmiyor. Bir adım atmadılar, bir temel atmadılar. Yavaş yavaş Ankara'yı durduruyorlar. Ankara'yı yavaş yavaş büyükşehirden koca bir köye çeviriyorlar. Ankara adeta sokak köpeklerine teslim hale geldi. Ankara'da başıboş sokak köpekleri, koloniler halinde dolaşıyor. Ankara'yı yavaş yavaş durduranlardan sorulacak çok hesap var. 500 kreş sözü verdiler, 20 tanecik kreş yaptılar. Gençlik merkezlerini de kreşleri de meslek edindirme kurslarını da yapacak olan biziz, Milli Görüş belediyeciliğidir" diye konuştu. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.