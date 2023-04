"Doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak"

HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklamalar...

Bakan Dönmez'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketlerle birçok sondaj yapmıştık. Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik ya da kendi teknolojimizle yola devam edecektir. İkincisini çektik. Yerli ve milli enerji politikasıyla arama ve sondaj gemilerini filomuza dahil ettim. Hamdolsun umutla çıktığımız bu yolun sonu müjdelerle noktalandı. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, bir olmanın, beraber olmanın sonucudur. Bize düşen çalışmaktı, gayret etmekti. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık, inandık ve sonunda başaracağımızı biliyorduk. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, ambargoya, her türlü yıldırmaya rağmen hamdolsun başardık. Bir hayalimiz vardı, inandık, mücadele ettik. Ayyıldızın yüzünü yere eğmedik. Her türlü önyargıyı yıktık, direnci kırdık. 'Arayamazsınız' dediler aradık, 'bulamazsınız' dediler bulduk, 'çıkaramazsınız' dediler çıkardık.

"DOĞALGAZ İHTİYACININ YÜZDE 30'UNU KARŞILAYACAK"

Bu eser 85 milyonun, bu gurur tüm Türkiye'nin. Karadeniz gazı dünyanın en kısa sürede yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak kayıtlara geçti. Proje tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin mevcut ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu tek başına karşılayacak. Keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip. Bu süreçte Covid, küresel kriz ve depreme rağmen rekor zamanda projeyi tamamladık hamdolsun. 1071'de Malazgirt'te başlayan Selçuklu'dan miras Osmanlı'dan yadigar, Cumhuriyet'ten emanet, ruh, azim, cesaret ve inançla 100 yılı geride bırakan tecrübemizle yüzyıllara Türkiye Yüzyılı'na ilham olsun diye geliyoruz. Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinin baş mimarı sayın Cumhurbaşkanımıza ilk günden bugüne kadar bizlere vermiş olduğu destek ve liderlikten ötürü şükranlarımı sunuyorum.

