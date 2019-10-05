Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre; Fatih Bulut yaklaşık 1 ay önce "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısını seslendirdi. Şarkı kısa sürede sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Milyonlarca kişinin beğenisini kazanan şarkı ve şarkıcı Bulut bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu.

Beklenmeyen bir çıkış yakalayan Bulut, 100 milyonluk izlenme rekorunu Fethiye’de yamaç paraşütüne binerek havada kutladı. Bulut, “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısını yerden metrelerde yükseklikte enstrümansız seslendirdi.

Sevenlerine, kendisine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.