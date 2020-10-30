Fatih Belediyesi'nden Haliç Sahili'ne güzellik dokunuşu

AA

İstanbul'un son yıllardaki en gözde cazibe merkezleri arasında yer alan Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı ve Cibali'nin sahil kesimlerinde Fatih Belediyesi ekiplerince hummalı bir çalışma yürütülüyor.

İller Bankası'nın desteğiyle yürütülen çalışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor. Haliç Caddesi'nde yer alan binaların boya ve badanaları yapılarak daha yeni bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca cephelerdeki antenler ve klima üniteleri de tek tek elden geçirilerek oluşturdukları görüntü kirliliği de ortadan kaldırılıyor.

- "Fotoğraf severlerin gelip gezecekleri bir aks elde etmiş olacağız"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, devam eden yenileme çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih'teki en tarihli akslardan birinin, Haliç üzerindeki aks olduğunu söyledi.

İller Bankası'nın desteğiyle yürüttükleri proje kapsamında, Ayvansaray'dan Cibali Kapısı arasındaki 11'i metruk 108'i sivil mimari örneği olmak üzere 250 binaya tek tek dokunduklarını belirten Turan, "Boya gerektirenlerin boyalarını yapıyoruz. Binaların hemen hemen hepsinde dükkan katları var. Eskiyen ahşap veya demir doğramalarını yeniliyoruz. Cephelerdeki antenler ve klima üniteleri tek tek elden geçiriliyor. Klima ünitelerine yeni kaplamalar yapıyoruz. Şu ana kadar 33 binayı bitirdik. Yaklaşık 1,5 aydır çalışıyoruz." diye konuştu.

Başkan Turan, yapılan çalışmalar bittiğinde Balat, Ayvansaray, Fener, Unkapanı, Cibali'yi içinde barındıran Haliç Caddesi'nde bundan sonra fotoğraf severlerin gelip gezecekleri bir aks elde etmiş olacaklarını dile getirdi.

Yenileme çalışmalarından esnafın da son derece memnun olduğunu aktaran Turan, "Çünkü burada tabiri caizse 30-40 yıllık bir eskimişlik söz konusu. Bu bölgenin yüzü açılıyor. Bakıldığında çok daha güzel, buranın tarihi misyonuna da uygun bir cephe elde etmiş oluyoruz." dedi.

Fatih'te kentsel tasarım ölçeğinde yeni işler planladıklarını anlatan Turan, "Yeni dönemde Fatih'teki en önemli yerlerden biri olan Malta Çarşısı ve etrafında çalışmalara başlayacağız. Beyazıt'ta Orhan Kemal Halk Kütüphanesi'nin arkasında tarihi bir aks vardır 15 dükkanı içeren. 2021 yılında oradaki bütün dükkanlarda da kentsel tasarıma gireceğiz." şeklinde konuştu.