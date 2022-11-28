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Fatih Belediyesi evi parçalanan kediyi yeni yuvasına kavuşturdu

Bir saldırgan tarafından yuvasının parçalandığı ve patili bir dostun evsiz kaldığı haberini alan Fatih Belediyesi ekipleri, duruma hemen müdahale etti. Daha güvenli ve korumalı yeni evine kavuşturulan sevimli dostumuz, artık Fatih Belediyesi ekiplerinin korumasında

Giriş: 28.11.2022 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
Fatih Belediyesi evi parçalanan kediyi yeni yuvasına kavuşturdu
Evi parçalanan kedi yeni yuvasında
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HABERTURK.COM

Dün gece geç saatlerde gerçekleştiği anlaşılan ve basına da yansıyan; bir saldırganın mahalle sakinleri tarafından sokak hayvanları için yapılan yuvayı parçaladığı ve hayvanların yuvasız kaldığı haberi Fatih Belediyesi ekiplerini hemen harekete geçirdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sabahın ilk saatleri itibarıyla olayın yaşandığı Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeydi. Bölgede sokak hayvanları için yeni bir ahşap kedi evi konumlandıran ekiplerimiz, sevimli dostlarımıza mama ve su vermeyi de ihmal etmedi.

FATİH’TEKİ SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL

Fatih Belediyesi, sokak hayvanlarının huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için büyük bir titizlik ve hassasiyetle çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Fatih Belediyesi tarafından; Yedikule Hayvan Barınağı ile binlerce patili dosta ev sahipliği yapılırken; Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi bünyesinde hizmet veren araç ile sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat acil müdahalelerde bulunuluyor.


Ayrıca yakın zamanda trafik yoğunluğundan kaynaklı aksamaların önüne geçmek için MOTOVET hizmeti hayata geçirilerek, acil müdahale gerektiren vakalar çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Tüm bunların yanı sıra vatandaşların FABİM (Fatih Belediyesi İletişim Merkezi) aracılığıyla kedi evi talepleri de anında karşılanıyor. 2022 yılında 150’si ahşap olmak üzere toplam 1100 kedi evi, sevimli dostlarımıza hizmet vermesi için Fatih’in çeşitli noktalarında konumlandırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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