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        Haberler Gündem İstanbul Fatih Belediyesi BM Gönüllüleri ile beraber ağaç dikme töreni düzenledi

        Fatih Belediyesi BM Gönüllüleri ile beraber ağaç dikme töreni düzenledi

        Fatih Belediyesi ve dünyanın birçok noktasından gelen Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Heyeti tarafından Fatih Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap alanına ağaç dikme töreni gerçekleştirildi. Dünya mirası olarak tanımlanan bu alanda kara surların kentleşmeden sıyrılmasının ve ağaç dikiminin önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Turan, "Burası UNESCO Dünya Miras alanında kalan bir yer. Çok anlamlı olduğu kanaatindeyim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:21
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        Fatih Belediyesi BM Gönüllüleri ile beraber ağaç dikme töreni düzenledi
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        Fatih Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Heyeti ile beraber Fatih Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap alanına ağaç dikme töreni gerçekleştirdi. Tören öncesi Topkapı Kütüphanesi’nde toplantı düzenlendi. Toplantıda tanıtım filmi izletildi.

        Filmin içeriğinde kara surlarının yakınındaki evlerin azaltılarak surların etrafına millet bahçeleri projeleri yapıldığı ve dünya mirası olan İstanbul Surlarının öneminin artmasının amaçlandığı vurgulandı.

        Fatih Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap alanına ağaç dikme törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Yönetim Koordinatörü Toily Kurbanov ve dünyanın birçok yerinden Birleşmiş Milletler Gönüllüleri katıldı.

        Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Yönetim Koordinatörü Toily Kurbanov’a, Kara Surları Millet Bahçesi projesinde tamamlanan 1. etabı gezdi. Başkan Turan, Birleşmiş Milletler heyetiyle Kara Surları Millet Bahçesi 2. Etap noktasına geçerek çınar ağaçları dikti.

        “Burası UNESCO Dünya Miras alanında kalan bir yer”

        Birleşmiş Milletler Gönüllülerinin Millet Bahçesi’nde dikili ağaçları olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bugün Tarihi Kara Surlarının hemen yanında Fatih Belediyemiz tarafından yaklaşık 4 yıldır çalışmaları sürdürülen Kara Surları Millet Bahçe’sinin 2. etabında Birleşmiş Milletler Gönüllülük heyetinden yaklaşık 30-35 kişi ile burada tarihi mekanın dibinde ağaç dikme töreni gerçekleştirdik. Burası UNESCO Dünya Miras alanında kalan bir yer. Çok anlamlı olduğu kanaatindeyim. Birleşmiş Milletler Gönüllük heyetiyle beraber dünya miras alanı olan bölgede, dünyanın birçok kentinden gönüllüyle burada bir etkinlik gerçekleştirdik. Heyete geldikleri için teşekkür ediyorum. Burada artık bir dikili ağaçları var. İnşallah tekrar gelip burayı ziyaret ederler” dedi.

        “Bugün Ergün Bey ile buraya gelip ağaç ektik ama gönlümüzü de buraya ektik”

        Gönüllüğün Türk Kültüründe büyük bir yer taşıdığını ifade eden Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Yönetim Koordinatörü Toily Kurbanov, “İstanbul’a, Fatih’e gelmeden çok önce bu projeden haberimiz vardı. Ölçeğinin büyük olması ve amaçlarının çok güzel olması sebebiyle gayet popüler bir proje. Hem şehir bölgesini yenileyip geliştirmek hem de kültürel mirası koruyup gelecek nesillere aktarmak konusunda gerçekten saygı duyulabilecek bir proje. Bu yüzden biz de Birleşmiş Milletler Gönüllüleri olarak belediyeyle iletişime geçtik ve onlara yardımda bulunmak istediğimizi söyledik. Belediye de sağ olsun özellikle projede bizim gönüllülük esaslı yardımımıza değindi ve başkan beyin huzurunda bugün buralara gelip gözlemleyebildik. Buraya gelen ekibimiz 166 farklı ülkede çalışan bir ekip. Özellikle dünya mirası olarak tanımlanan bu bölgeye gelip dünya mirası koruma konusunda biz de büyük bir sorumluluk hissettik. Bunu Türkiye’de yapmaktan özellikle mutluluk duyuyoruz. Çünkü Türk kültüründe ve DNA’sında gönüllülük gerçekten önemli bir yapı taşıdır, deprem sonrası gönüllülükle yürüyen yaraları sarma faaliyetleri gibi. Bu konuda gönüllülük kelimesinin kökenine gönül, yani kalbe bakabilirsiniz. Bu konuda bugün Ergün Bey ile buraya gelip ağaç ektik ama gönlümüzü de buraya ektik” diye konuştu.

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        #Fatih Belediyesi
        #Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
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