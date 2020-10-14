Fatih Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması için başvurular sürüyor

"Fotoğrafın Gör Dediği" temalı yarışmayla, Fatih’in yeniden kurgulanması, farklı ve ilginç kategorilerle Fatih'le ilgili yeni görüntüler elde edilmesi hedefleniyor.
Son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlenen yarışmada dereceye girenlere toplamda yaklaşık 150 bin liralık ödül verilecek.
Katılımcılar, Fatih’in herhangi bir yerini, tarihi veya mimari eserlerini, insanlarını veya sokaklarını anlatan dijital kolaj, siyah-beyaz veya renkli fotoğraflarla üç farklı kategoride yarışacak.
Fotoğrafçılar "Serbest Vizör" kategorisine en fazla dört adet, "Fotoğraflarla Bir Hikaye Anlat" kategorisinde Fatih Belediyesi sınırları içerisinde çekilmiş, konu bütünlüğü taşıyan, en az sekiz en fazla on iki adet, "Çek Kurgula Yarış" kategorisine ise en fazla dört adet katılabilecek.
Değerlendirmeyi Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Coşkun Aral, İzzet Keribar, Leyla Emektar, İhsan İlze, İsmail Küçük, Murat Gür ve Mustafa Yılmaz'dan oluşan jüri yapacak.
Fatih Belediyesi 1. Fotoğraf Yarışması'na "www.tfsf.org.tr", "www.tfsfonayliyarismalar.org" adreslerinden başvurulabilecek.
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