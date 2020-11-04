Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü (4 Kasım 2020) "Köprülere yüzde 100 zam gelmiş ama gizlice" başlıklı yazısında daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından reddedilen iddiayı yeniden gündeme getirdi. Altaylı yazısında, her gün Anadolu yakasından Avrupa'ya gidip gelen bir hekimin HGS dökümüne yer vererek, her iki geçişin ayrı ayrı ücretlendirildiğini belirtti. Fatih Altaylı'nın yazsısı şöyle...
KÖPRÜLERE YÜZDE 100 ZAM GELMİŞ AMA GİZLİCE
Bir kaç hafta önce bu köşede bir okur mektubu yayınladım.
Okur diyordu ki, “HGS hesabımı incelerken gördüm ki, boğaz köprülerinde tek yönde alınması gereken ücret her iki yönde de alınmış. Bu durumu şikayet etmek için aradığım Karayolları ‘Eğer dönüşünüz aynı gün gerçekleşmemişse Asya-Avrupa geçişine de ücret tahakkuk ettiriyoruz’ yanıtını verdi. Bu nasıl olabilir?”
Bunun üzerine Karayolları bir açıklama yaparak böyle bir durumun olmadığı, tek yönde ücret alındığını söyledi.
Biz de “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse 100 yıllık kurumu. Yalan söyleyecek değil ya!” diye düşündük.
Meğer söylermiş.
Devlet öyle bir hale gelmiş ki, vatandaşını kazıklayıp, kandırıp üzerine bir de yalan söyler durumu düşürülmüş.
Bakın ekteki bir HGS dökümü.
Bir hekime ait.
Avrupa yakasında bir hastanede çalışıp, Anadolu yakasında oturan bir hekime ait.
Genelde her gün bir kez Asya’dan Avrupa’ya geçiyor, bir kez Avrupa’dan Asya’ya.
Bakın dökümlerine.
Her iki geçiş de ayrı ayrı ücretlendirilmiş.
Yani devlet açıkladığının, söylediğinin aksine.
Yıllardır tek yönde ücret aldığı boğazdaki iki köprüde de çift yönde ücret almaya başlamış.
Kimseye duyurmadan, kimseye söylemeden.
Gizlice yüzde 100 zam yapmış yani.
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