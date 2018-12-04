Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın sorularını yanıtladı ve spor gündemini değerlendirdi.

Cengiz Ünder'in Inter'e attığı golü yorumlayan Altaylı, "Tahtalara falan vuralım, Allah çocuğu nazarlardan saklasın. Müthiş bir gol. Çalıştığı ve adam olduğu belli. Bir yanda kötü örnek Arda Turan, bir yanda Cengiz Ünder. Arda Turan daha tecrübeli haliyle Avrupa'da kendini rezil etti. Cengiz Ünder bir gurur vesilesi. Hem bizim hem ailesi hem de Türk futbolu için. Futbol kabiliyeti dışındaki olgun tavrıyla gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Altaylı, "İlkel, anlamsız, kötü oynanan, kötü yönetilen, sürekli tartışmaların olduğu, futbolcuların futbol oynamaktan çok artistlik yapma peşinde olduğu futbol izledik. Çok üzücüydü. Her iki takımda da büyük hatalar vardı. Şenol Güneş'i anlamakta zorlandım. Beşiktaş sahaya çıktığında aklımdan şu geçti: Şenol Güneş ne kadar centilmen hareket ediyor. Galatasaray eksik, gedik, sakatlık cezalı var, haksızlık olmasın diye bu takımla çıkmış. Çünkü Beşiktaş çok daha iyi bir takımla çıkabilirdi. Lens sahada olsaydı, Vagner Love... Santrfor yok, Mustafa Pektemek var... Maç boyunca ne yaptığını anlamadık. Beşiktaş, VAR'la icat edilmiş bir penaltıyla maçı zor bela kazandı. Ki Galatasaray'ın verilmeyen bir belki birden fazla penaltısı var, direkten dönen topu var, pozisyonları var. Oysa Şenol hoca düzgün bir takımla çıksa belki de ilk yarıdan 3-0 yapacaktı." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI...

Şenol Güneş'in "Kartal da sinek avlamaz" açıklamasını değerlendiren Altaylı, "Mandıra filozofu diyorlar ya hakikaten öyle, ben hiçbir şey anlamadım. Benim gördüğüm kadarıyla Şenol Güneş ile Fikret Orman ya da yönetim arasında geçen seneden beri devam eden bir gerilim var. Güneş'in söylediği on lafın dokuzu kendi yönetimine geri kalan biri medyaya, diğer takımlara, eleştirmenlere... Saha konusunda bile lafı yönetimine çakıyor. Bu sorunu Beşiktaş aşamıyor ancak buna rağmen ligde de iyi yerde." ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ PERFORMANSI

Derbinin orta hakemi Cüneyt Çakır'la ilgili konuşan Altaylı, "Ortaya bir dedikodu çıktı, maçın hakemi olduğunun açıklanmasının ardından Yıldırım Demirören'le özel bir görüşme yaptığına dair... Bu çok garip bir şey. Yalanlanmadı da. Ben her yerde okudum bunu. Medya pek yazamıyor, medyanın büyük bölümünün Federasyon başkanında olduğu için... İnternet siteleri, sosyal medya bununla yıkıldı. Federasyon'dan bir yalanlama da gelmedi. Niye görüştüler? Hakem ile federasyon başkanı çok kritik maçtan önce neden görüşür? Daha önce böyle örnek var mı, bilmiyorum. Çakır açıklanınca Federasyon tarafından Galatasaray'a karşı yönetilen kampanyanın devamı olacağı şeklinde bir hissiyata kapıldım. Bu hissiyatı zannederim ki bütün Galatasaray taraftarları paylaştı. Cüneyt Çakır da bizi sahada yaptığı uygulamalarla çok fazla yanıltmadı. Maçtan sonra yorumcuları dinledim açıkçası acınacak haldeler! Bir kısmı Federasyon'a yaltaklanma peşinde. Bir kısmı yayıncı kuruluşa yaltaklanma peşinde. Gerçeklerden bahseden yorumcu sayısı pek az." dedi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN 4 KEZ VAR'A GİTMESİ...

"VAR KARARLARI MAKSATLI UYGULANIYOR. TFF VE HAKEMLER VAR'I KENDİ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANIYOR"

Cüneyt Çakır'ın derbide 4 kez VAR'a gitmesini de değerlendiren Altaylı, "VAR kararları... Ben demiyorum ki 'Bu VAR kararları külliyen yanlış ya da külliyen doğrudur' Söylediğim şu: VAR kararları maksatlı uygulanıyor! 'Hakem, VAR'a baktı doğru karar verdi' Hayır kardeşim. TFF ve hakemler VAR'ı, kendi amaçları doğrultusunda kullanabilecekleri bir enstrüman haline getirdi. Mesele Galatasaray'a karşı bir operasyon var, çok açık görünüyor bu operasyon. Bu operasyon içerisinde VAR'a baktı penaltıyı verdi, VAR'a baktı penaltıyı vermedi. VAR'a bakmak durumu kurtarmıyor ki, kararı yine sen veriyorsun!" yorumunda bulundu.

DERBİDEKİ POZİSYONLAR VE VAR SONRASI VERİLEN KARARLAR...

"BEŞİKTAŞ'IN KAZANDIĞI PENALTI: VERİLEBİLİR DE VERİLMEYEBİLİR DE"

Derbide verilen tartışmaları kararlarla ilgili konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Beşiktaş'ın penaltısı... Tekrarını gösterdi, verilebilir, verilmeyebilir. Zıplıyor, kolunun burasına çarpıyor. Açık mı, 5 santimetre kadar açık. Top aradan geçer mi bilmiyoruz. Penaltı da diyebilirsin, değil de diyebilirsin. Hiç itirazım yok. Diyelim ki aynı pozisyon Galatasaray lehine olsaydı verilecek miydi? Kesinlikle artniyet var."

"KALECİNİN BİLE KENDİ OYUNCUSUNDAN GELEN TOPA ELLE DOKUNMA HAKKI YOK"

"Arkasından Beşiktaş ceza sahası içerisinde bir pozisyon oldu, Medel topu uzaklaştırdı, Vida'nın eline çarptı. Vida'nın eli de açık. Bazı yorumcular diyor ki kendi oyuncusundan geldi. Futboldan böyle bir kural oluşturdular, ne güzel! İyi o zaman orta sahadan pas atılsın, havada yakala önüne indir. Kendi oyuncundan geldi. Böyle bir mantık var mı? Kendi oyuncusundan gelince el olmaz, rakip oyuncudan gelince olur. Vuruyor, eli açık, çarpıyor. Peki o top atıyorum belki oradaki Galatasaraylıya çarpıp gol olacak. Ceza alanı içerisinde elle oynamak serbest mi? Kalecinin bile kendi oyuncusundan gelen topa elle dokunma hakkı yokken sen böyle diyorsun. İyi niyet vardı deniyor. Peki hakemlerde kötü niyetölçer mi var? Neye göre yapıyorlar? Hadi onu geç, böyle çarpma dünyada yok da de ki çarpmaydı."

"HAKEM ÖNCESİNDE ÇALDIĞI FAULDEN SONRA ELLE OYNAMA VAR DİYE PENALTIYI İPTAL ETTİ"

"İkinci pozisyona gelelim, Necip - Onyekuru pozisyonu... Onyekuru'ya önce faul yapılıyor. Hakem faulü çalıyor. Sonrasında elle düzeltiyor. Mesele öncesinde faul olması. Necip'in ayağını takması. Sen bunu faul diye çalmışsın zaten. Bu penaltıdır, sabahtan akşama kadar penaltıdır. Yabancı sosyal medyayı takip ettim, Çakır'ın kararlarına ağızla değil alt tarafıyla güldüler. Gelelim Eren-Necip pozisyonuna... Kontrolsüz geliyor. Versen kimse niye diye soramaz. Bunların hiçbirine penaltı çalmayabilirsin.

"ÜÇ POZİSYON DA GALATASARAY ALEYHİNE OLSA ÜÇÜNE DE PENALTI VERİLİRDİ"

"Söylemek istediğim şu: Bu üç pozisyondan üçü de Galatasaray aleyhine olsaydı üçüne de penaltı verilirdi. Cüneyt Çakır ya da hakem kim olursa! VAR, Galatasaray'ın önünü kesmek için kullanılan bir alet haline getirildi. Galatasaray aleyhindeyken dıt diye çalınıyor, Galatasaray lehineyse verilmiyor. Hakemler, VAR'ı Galatasaray aleyhine kullanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor"

"VAR, KÖYÜ NİYETLİ HAKEMİN ÖNÜNDE ENGEL DEĞİL"

"VAR, kötü niyetli hakemin önünde engel değil. Onyekuru'nun pozisyonuna penaltı vermiş bir hakemin bunu VAR'la iptal etmesini bana kimse anlatamaz. Ben buna inanmaya başladım, sanki hakemlere maç öncesinde bir liste veriliyor ve 'Galatasaray'da buna buna kart gösterebilirsiniz, onlar cezalı duruma düşecek, kart gösterin' Fernando'ya gösterilen sarı kart pozisyonunda bir kart çıkar ancak gösterilen isim Fernando olamaz. Çünkü ona hareket yapılıyor. Fernando topu elinde tutuyor sadece, onu itip kakıyorlar. Kart gösterilecek ne var anlamadım."

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...

"HOCAYA 'I LOVE YOU HOCAM' DEMEK KOLAY, 'HOCA SEN NE YAPIYORSUN?' DEMEK ZOR"

Abdurrahim Albayrak'ın maç sonrasında yaptığı açıklamalar üzerine de konuşan Altaylı, "Galatasaray yönetimi bugünlerde her şeyle çelişiyor. Şaşkın ördek arka taraftan dalmaya çalışırmış ya yönetim de arkadan dalmaya çalışıyor. Fenerbahçe maçında bütün rezalet başladı. Hakem hata yaptı, teknik direktör hata yaptı, Galatasaray yönetiminin de var. Temel hata Galatasaray'ın teknik ekibinde. Fatih Terim'de, Hasan Şaş'ta. Bir maçın gerginliği ile bir sezonu harcadı Galatasaray. Fatih Terim gibi tecrübeli bir adam, niye kavga çıkarıyor maçta? Hasan Şaş... Ne yapıyorsun sen? Yönetim, Hasan Şaş'a sen de ceza ver. Fatih Terimi 60 yıllık geçmişinden ders almamış tavır içerisinde hala gerginlik, kavga dövüş politikasından medet umuyor. Demiyorum ki Fatih Terim'e verilen ceza uygundur ancak Fatih Terim'in meseleleri bu noktaya getirecek tavır alması yanlıştır." dedi.

"MADEM İŞLER BU NOKTADA FATİH TERİM BAŞKAN OLSUN, ELİNİ TAŞIN ALTINA O KOYSUN. BAŞARIRSA BAŞARIR, BAŞARAMAZSA SUSAR"

Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Altaylı şunları söyledi:

"Başkanın 150 günlük hak mahrumiyeti, Federasyon'la ilişkiler, takımın yarısının cezalı... Buraya gelinmesinin temel sebebi Galatasaray teknik kadrosunun kendi öfkesine yenilmesidir. Bir numaralı suçlu bunlar. Yönetim bu konuya seyirci kalarak ve Fatih Terim'in altında ezilerek buraya geldi. Çünkü yönetimde kimse Fatih hocaya 'Sen ne yapıyorsun?' diyemedi. 'I love you hocam' demek kolay, aksi zordur. Niye diyemiyorlar ben de merak ediyorum. Fatih Terim, yönetimden rapor isteyecek noktada. Bu yönetim kötü olabilir, camiayı taşıyamayabilir ancak Galatasaray'ı bu noktaya getirmenin kimsenin hakkı yok. Madem işler bu noktaya geldi, yönetim istifa etti, Fatih Terim başkan olsun. O zaman sussun. Madem kendini o noktaya konumlandırmışsın, bankalarla sen konuş, parayı sen bul, transferleri sen yap, elini sen taşın altına koy. Başarırsan başarır, başaramazsan susarsın"

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN "DERHAL GERİ ÇEKİN" AÇIKLAMASI

"BU AÇIKLAMAYLA GALATASARAY'A KARŞI BİR ORGANİZASYON OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR"

Kulüpler Birliği'nde Galatasaray hariç 17 kulübün imzasıyla yayınlanan ve TFF ile MHK'ye yönelik Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın kızağa alınma kararının geri çekilmesinin istendiği açıklamayla ilgili konuşan Altaylı, "Ben Galatasaray yöneticisi olsam TFF ile bana ceza getiren sürekli yapılan anlamsız açıklamalar değil üretimden gelen gücümü kullanmayı tercih ederim. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi çıkardığınız zaman Türk futbolunun değeri yüzde 80 düşüyor. Birinden biri olmadığında değer yüzde 40 düşüyor ve çok büyük bir etkendir. Bunlara karşı bu kadar kolaylıkla haksızlık yapma hakkını, şaibeli bir federasyon başkanı, kendi kulüp başkanlığı döneminden gelen hataların bulunduğu bir federasyon başkanı bunları yapmaz. Onu bir kenara konalım. Bu açıklamayla Galatasaray'a karşı bir organizasyon olduğu ortaya çıkıyor. Üç kulübün temsilcilerinin, Kulüpler Birliği'nde olmaması lazım. Kulüpler Birliği'nin kuruluş amacı, 3 Büyükler'e karşı olarak Anadolu kulüplerinin hakkını korumaktı. Herkes 'Ben orada yoktum', 'Ben yapmadım' diyecek. Biliniyor ki Fikret Orman organize etmiş, yanındaki Erol Bedir'e de talimat vermiş. Sanırsınız Türkiye'de ilk defa bir kulüp, bir hakem grubuna karşı tavır alıyor... Fikret Orman'ın geçmişte verdiği demeçler ortada. Hakemlere ceza verilmiş, bunların Ali Dürüst'le bağdaştırılması son derece anlamsız." dedi.

HÜSEYİN GÖÇEK VE HALİS ÖZKAHYA'YA VERİLEN CEZA

"HAKEMLERE PENALTI YÜZÜNDEN DEĞİL, TALİMATLARA UYMADIKLARI İÇİN CEZA VERİLDİ"

Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın dinlendirilme kararını yorumlayan Altaylı, "Bu hakemlere ceza verilmesinin net sebebi kuralları doğru uygulamamaları. Federasyon'dan aldığım net bir bilgi bu. Galatasaray - Konyaspor maçında verilen penaltıda hakem çok net bir talimatlara uymama hatası yapıyor. Hüseyin Göçek penaltıyı çalıyor, yan hakem diyor ki 'Hocam pozisyon temiz, penaltı yok' Bunlar kayıtlarda var. Hakem bunun üzerine VAR'dan bilgi istiyor. VAR'dan gelen bilgi penaltı olduğu yolunda. İkinci hata bu, VAR hakeminin 'Bu penaltı' deme hakkı yok, 'Hocam şüphelendim, gel bir bak' deme hakkı var. VAR'ın başındaki Halis Özkahya, 'Penaltı' diyor, hakemin hatası da onun lafıyla penaltı vermesi. Penaltı verdikleri, vermedikleri için değil, talimatlara uymadıkları için ceza alıyorlar. VAR'a gidip baksa ve penaltıyı verse ortada problem yok" ifadelerini kullandı.

ALİ DÜRÜST'ÜN İSTİFASI VE KARARINDAN VAZGEÇMESİ...

"ALİ DÜRÜST'ÜN İSTİFASI GEREKSİZ VE ANLAMSIZDI. GALATASARAY'A FAYDASI YOK Kİ"

TFF Başkanvekili Ali Dürüst'ün istifa etmesi ve sonra bu kararından vazgeçmesini yorumlayan Altaylı, "Çok yakın arkadaşım ancak Federasyon'daki görevine başladıktan sonra haftada bir yaptığımız görüşmelere gelmemeye başladı. Çok da haklı nedenlerle. Bu konularda dikkatlidir. Ali Dürüst'ü karşılaşmazsak görüşmüyoruz. Ali Dürüst'ün bu istifası tamamen kendi yakın arkadaş çevresinin, kendisi üzerinde kurduğu 'Senin ne işin var o tüpçüyle' baskısına sinirlenmesi üzerine. Federasyon'dan biri diyor ki 'Ali sen manyak mısın?' Düşünüyor ve istifa etmeye gerek görmüyor çünkü istifası sanki Galatasaray'ı geçen sezon Ali şampiyon yaptı, bu sezon yapamadığı için istifa ediyor. Böyle bir anlam çıkıyor. Galatasaraylılar da Ali Dürüst'e yüklenme konusunda haksız. Önce Fatih Terim'e yüklenin. Ali Dürüst ne yapabilir? Elbette ki Galatasaray'ın haklarını biraz daha savunması istenebilir ancak onu Federasyon Yönetim Kurulu'na Galatasaray temsilcisi olarak kimse sokmadı ki. Galatasaray'ın delegesi bile değil Ali Dürüst. Bir futbol adamı olarak girdi. Her takımın hakkını koruduğu gibi, adaleti koruması gerektiği gibi eminim ki Galatasaray'ın da haklarını koruma konusunda elinden geleni yapıyordur. Ali Dürüst'ün istifa etmesinin Galatasaray'a bir faydası var mı? Bir anlamı yok." değerlendirmesinde bulundu.

FATİH TERİM'İN LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

"KAZANIRKEN 'İMPARATOR' İYİ DE KAYBEDERKEN 'BİR DAKİKA HOCA' DENMESİ Mİ KÖTÜ?



Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı öncesindeki basın toplantısında yaptığı "Ben bedel ödedim. Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar... Yöneticiler hiç bedel ödemeyecek mi?" açıklaması üzerine konuşan Altaylı, "Hocanın haklı haksız olmasından öteye Ali Dürüst'e çakıyor. Bedel ödeme noktasına gelelim... Yöneticiler bu işi para karşılığı mı yapıyor? Bu işten para mı kazanılır ya da zaman zaman ceplerinden para mı koyuyorlar. Bu işten para kazananlar kim? Fatih Terim kaç para kazanıyor? Gözüm yok tabii ki, alacak. Kupa kazanıldığında 'İmparator' denmesi iyi de takım yenildiğinde 'Ya bir dakika hoca' demek mi kötü? Fatih Terim, 'İmparator' oldu. Hiçbir Galatasaray yöneticisi ne taraftardan ne başkasından Fatih Terim'in gördüğü saygıyı, efsaneleştirmeyi görmedi. Bu takım Avrupa şampiyonu olduğunda başkan Faruk Süren'di. Faruk Süren'in arkasına teneke bağlayıp kovalandı, Terim, İmparator oldu. Fatih Terim kendini Galatasaray'da her türlü kurumun üzerine koyuyor." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'E ÇAĞRI: "GEL GALATASARAY'A BAŞKAN OL"

Fatih Terim'le ilgili konuşmayı sürdüren Fatih Altaylı şunları söyledi:

"Yönetim Kurulu'nun üzerinde Fatih Terim, Divan'ın üzerinde Fatih Terim, Genel Kurul'un üzerinde Fatih Terim... Ben de diyorum ki gelsin girsin. Kimi istiyorsa aracılık yapacağım yemin ediyorum yönetime sokacağım. 'Şunlar şunlar şunlar yönetici olsun, ben de başkan' desin, aracılık yapıp yönetime sokacağım. Gelsin başkan olsun. Madem hiç kimseyi beğenmiyorsun gel başkan ol. Açık çek. Gel Galatasaray'a başkan ol madem bu işin her şeyini biliyorsun, herkesin üzerindesin, İmparator'sun. Ki Dursun Özbek, Mustafa Cengiz, Galatasaray'a başkan olduysa, onlardan daha tecrübeli Fatih Terim de olabilir, bunu da söyleyeyim. Yakıştırmıyorum gibi algılanmasın. Ama hem bir tarafta yönetimi öne atacaksın, başarılı olunursa 'Ben', başarısız olursa da 'Yönetim' Gomis'in gitmesini istemiyorsun, gel başkan ol sen tut. Gomis'e para mı verilecek, sen ver. Yeni oyuncular mı bulunacak sen bul. Ama şey olmaz, 'Ben Sportif A.Ş. yöneticisi olayım' öyle şey yok"

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETMESİ...

"SÜRPRİZ DEĞİL. BUNDAN SONRA HERHANGİ BİR TÜRK TAKIMININ BAŞARILI OLMASI ZOR"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesini değerlendiren Altaylı "Sürpriz değil. Bundan sonra herhangi bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması zor. İyi bir grupla tur atlanabilir... Galatasaray bu gruptan iyi yönetilseydi, aklı başında davranılsaydı çıkabilirdi. Geçen sene Beşiktaş'ın bulunduğu gruptan daha kolay değildi, hemen hemen aynıydı" yorumunda bulundu.

EURO 2020 YOLUNDAKİ RAKİPLERİMİZ

"İKİNCİ OLMA İHTİMALİMİZ SIFIR"

EURO 2020 elemesinde düştüğümüz grupla ilgili konuşan Altaylı, "Normal şartlarda ilk ikiye girmememiz için bir sebep yok. Girebilir miyiz? Hayır giremeyiz. Türk futbolunun içerisinde bulunduğu durumla, bu Federasyon anlayışıyla, kulüplerin içerisinde bulunduğu durumla ilk dörde girmemiz başarı olur. Bizi diğer takımlar bile geçebilir. Son derece etkisiz, yetkisiz, anlamsız bir Milli Takım anlayışına sahibiz. Guardiola'yı getir yine gidemeyiz. Takımların, ligin, Türkiye'nin genel havası ortada. Gidemezsiniz. Fransa'yı zaten geçemeyiz. Onlardan az fark yemeye çalışarak averajı iyi tutmaya çalışabiliriz. İzlanda karşısında daha önce ne yaptığımız ortada. Arnavutluk'u yeneceğimiz garanti değil. Türk futbolunun hak ettiği nokta bu mudur? Değildir. Geçebilir mi, geçebilir. İkinci olabilir mi? Olabilir. Ancak bunun ihtimali sıfırdır. Sıfır!" değerlendirmesini yaptı.