Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati programında spor gündemine dair açıklamalar yaptı. Altaylı, yayıncı kuruluşla kulüplerin yaşadığı sorunu değerlendirirken dikkat çekici bir konuyu gündeme taşıdı. Altaylı, sözleşmedeki eksiklik nedeniyle TFF'nin yayıncı kuruluştan 80 milyon dolarlık tahsilatı yapamadığını ancak buna rağmen kulüplere kendi kasasından ödeme geçtiğini söyledi. Altaylı, bu paranın TFF tarafından kulüplerden geri alınacağını belirtirken maçların da beIN Sports'un çekilmesi halinde TRT'nin yayınlaması gerektiğini söyledi. İşte Altaylı'nın spor gündemine dair sözleri:

"KURA ÇEKİMİ, BİR PROGRAM DAHİLİNDE YAPILIYOR!"

"Süper Lig kura çekimi, bir kura değil. Yıllardır belli bir program dahilinde yapıldığını düşünüyorum. Şampiyonu belli eder mi, o konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama ligi belli bir heyecan düzeyinde tutmak, belli maçları üst üste getirmemek gibi bir durum var. Hiç mi bir derbi ilk hafta olmaz!"

"80 MİLYON DOLARLIK ÖDEME YAPILMADI!"

"Fikstür, konuşulması gereken en son konu. Kulüplerin en büyük sorunu yayın ihalesi. Hala anlaşmış değiller. En büyük gelir kalemi bu kulüplerin. Anlaşma olmazsa sezon ertelenir diyenler var. Yayıncı kuruluş ödemezse ortada sözleşme var. Bu bir şekilde tahsil edilir. Demirören döneminde C sözleşmesi yapıldığı için yayıncı kuruluş 80 milyon dolarlık ödeme yapmadı. Mahkeme, yayıncı kuruluşu haklı bulmuştu. Ben kulüplere bir kötü haber vereyim. kulüpler federasyondan para almayı bırakın ileride TFF'ye para da ödeyebilirler."

"DEMİRÖREN KARAR ALDI"

"Federasyon, 80 milyon doları Digitürk'ten alamadı. TFF alamadı. Ancak bunu alacağını düşündüğü için geçtiğimiz dönemde kulüplere ödeme yaptı. Yani alınmamış, tahsil edilmemiş ve asla tahsil edilemeyecek parayı TFF kulüplere ödedi. Demirören federasyonu ayrılırken acil bir karar alıp bu paranın kulüplerden geri alınmasını istedi. Şimdi kulüplere yapılan bu ödeme, kulüplerden istenecek. Çünkü Yıldırım Demirören, TFF seçimine gitmeden önce karar aldı. Almasaydı suç işlemiş olacaktı. Olmayan bir parayı ödemiş olacaktı. Diyelim ki TFF, yayıncı kuruluştan para aldı. Bu para kulüplere gitmeyecek. Kulüpleri böyle bir sürpriz bekliyor."

" FENERBAHÇE VE GALATASARAY EN KARLI ÇIKAN OLUR"

"Yayıncı kuruluş çekildi, TFF organize olamadı diyelim. En karlı çıkan Fenerbahçe ve Galatasaray olur. Bu iki kulüp yayın haklarını satabilir. Galatasaray, Ayp Yalman döneminde de benzer bir yol izlemişti TRT ile... Sonrasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da onları izledi. Diğer takımların da para almaya başlamasıyla ilk yayıncı kuruluş gelmişti. Ama tabii bu durum uzun vadede gitmez. Yine havuz zorunluluğu olur.

"BU İŞİ TRT ALSIN"

"beIN Sports bu işten kaçacak ve cezai parayı da ödeyecekler. Bu seneki yayın parası mahkemelik olacaktır. Bu işi TRT alsın. Zaten TRT'ye elektrik için bile vergi ödüyoruz. Bu halkın da büyük bölümü futbolla ilgilendiği için TRT bunu alsın ve yayınlasın. Elektrik faturamdan TRT'ye giden paramın kulübüme katkıda bulunuyorum diyeyim. Bu işin başka bir çıkar yolu yok.

"HAKEM KONUŞMAYALIM, BIRAKALIM İŞLERİNİ YAPSINLAR"

"MHK'de değişim oldu ama bu yapıyla, bu düzenle, bu medyayla Collina'yı getirsen ne olur? Balık kokmuş. Tamamı bir rezillik abidesi. Yeni hakemler çıkacak denildi. İnşallah iyi hakemler gelir. Hakemler ile ilgili hiç konuşmasak onlar da işini yapsa nasıl olur. Şu an bu programı, aynı futbol programları gibi incelemeye alsalar, biz tedirgin oluruz. Bırakalım işlerini yapsınlar, onları konuşmasak nasıl olur, bir görelim. İngiltere'de, İspanya'da tüm hakem kararları doğru mu? Bir insanın meslek hayatını bu kadar mercek altına alırsan, bunu da görüntüyü yavaşlat hızlandır diye irdelersen bu insan işini rahat yapabilir mi?"

KOÇ-TERİM GERGİNLİĞİ

"ALİ KOÇ'UN YAPTIĞI ABESLE İŞTİGAL"

"Fatih Terim, Milli Takım'dan ayrılalı ne kadar oldu? Yaklaşık 2 yıl. Ali Koç ne zaman Terim meselesi ile ilgili isyan etti. Geçen yıl nisan ayı, yani ayrıldıktan 14 ay sonra. Fatih Altaylı ne zaman buna isyan etti? ilk günden beri. Şimdi soru şu; sayın Ali Koç niçin 14 ay sonra bunu dile getiriyor? 14 aydır neredeydiniz? Aklınız neredeydi? Ey Ali Koç, senin muhattabın Fatih Terim mi, dönemin TFF Başkanı mı? Mühim olan TFF'nin bu parayı ödemesindeki yanlışlık ise orayı hedef al, Terim senin muhattabın değil. Bunu neden TFF Genel Kurulu'nda dile getirmedin?

"TERİM'E TAZMİNAT ÖDENMESİ YANLIŞTIR"

"Bu TFF'nin meselesidir. TFF'de Fenerbahçe'nin hangi temsilcisi varsa dile getirsin. Bu adam istifa etti, istifasını geri aldırttınız ve kovup tazminat ödediniz. Bu Terim yerine başka bir hoca da olabilirdi. Burada TFF'nin bir hatası varsa gündeme getirebilirsin. Ali Koç, bu olayı Terim üzerinden ve aylar sonra dile getirmesi abesle iştigaldir. Bu bunu ilk günden beri söyleyen biri olarak konuşuyorum. Terim'e tazminat ödenmesi yanlıştır. Ama keşke o da bunu en başında dile getirseydi.

FENER OL KAMPANYASI

"Türkiye'nin en zengin ailesinin ferdi, kulübü için televizyonda para dileniyor. Bunu eleştiri ya da küçümsemek için söylemiyorum. Türk futbolunun halini göstermesi açısından söylüyorum. Bu konuya futbol yöneticilerinin verdiği zararları konuşmaktan geldik. Her kulüpte enkaz var. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bıraktığı enkaz var, Galatasaray'da Özhan Canaydın'la başlayan ve Dursun Özbek'e kadar gelinen süreç... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, o saçma sapan bileklik kampanyasını yaparken de ben bunu demiştim. Koskoca Ali Koç, siz Ali Koç'u programa çağırsanız çıkar mı? Çıkmaz."

TRANSFER GÜNDEMİ

"COMOLLİ NİYE VAR?"

"Galatasaray'ın kuruluş tarih 1905, Fenerbahçe 1907... Galatasaray 2 yaş büyük. Eskiden abilerin kıyafetleri, kardeşleri giyerdi. Bugün de transferde durum buna benziyor. Galatasaray'ın eskilerini Fenerbahçe alıyor. O zaman bu Comolli niye geldi? Takip edilecek takım Galatasaray ise transferde Comolli niye var? Garry Rodrigues'i almak için Comolli olmaya gerek yok."

"FENERBAHÇE'NİN EMRE İLE NE İŞİ VAR?"

"Fetözede olduğunu iddia eden bir takımın Emre Belözoğlu ile ne işi var? Ama baktığın zaman da Okan Buruk da geldi, Orhan Ak da geldi. Orhan Ak'a tepkiden dolayı Beşiktaş taraftarının tutarlı duruşunu saygıyla karşılıyorum. En kötü duruş da Galatasaray taraftarında. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılış ve dönüş tarihine bakıldığında zaten yeterince manidar olduğu ortaya çıkıyor."

"GALATASARAY'IN EN İYİ TRANSFERİ BABEL"

"Galatasaray'ın en iyi transferi Babel'di. Çok iyi, ligi bilen bir oyuncuyu geri getirmek önemli. Çok doğru bir transfer oldu. Seri ise iyi bir isim. Belhanda ile iyi bir katkı sağlamışlardı Fransa'da takımlarına. Galatasaray iyi takviyeler yaptı. Diagne'ye talip olduğu doğrudur ama kimin kaç para verdiği önemli. Şu an Diagne ile taraftar arasına kara kedi girdi. Diagne, Galatasaray tarafından mırdar edildi. Bana sorsalar Eren mi, Diagne mi diye, ben Eren Derdiyok derdim."

"FALCAO KENDİNİ REZİL ETTİ, HER TRANSFERİ ŞAİBELİ"

"Falcao'ya gelince? Falcao çok büyük bir futbolcu olma kapasitesine sahipken kendini rezil etmiştir. Falcao yüzünden FIFA, menajerlik kurallarını ve bonservis ortaklıkları meselesini yeniden ele aldı. Onun yaptığı tüm transferler, şaibeli ve rezil transferlerdir. Çünkü Falcao'yu çok ortaklı bir şirket haline getirmişlerdi. Tüm transferleri mercek altına alındı. Tüm bu durumlar, onun olduğundan daha iyi bir seviyeye gelmesine engel oldu. Ben bu nedenle katkı sağlayacak bir transfer olacağını düşünmüyorum. Galatasaray pahalı bir bela alır başına."

"ELJİF'İN SATIŞI NORMAL OLMAYAN BİR SATIŞTIR"

"Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi çok düzgün bir transfer. İyi iş yaptılar. Garry Rodrigues transferini bilemiyorum. Galatasaray'da da muazzam bir oyuncu olduğu kanaatinde olmadım. Katkı sağlar mı, sağlar. Hızlı, iyi ama oyunu değiştirecek bir oyuncu değil. Fenerbahçe'de bu sezonki mucize Eljif Elmas'ın satılmasıdır. O fiyata kim sattıysa kutlamak lazım. Normal olmayan bir satıştır. Eljif Elmas'ın katkı sağladığı maçlar arasında Galatasaray maçı vardır. Onun dışında bir katkı sağladığını gördük mü? 16 milyon Euro'luk bir performans gördük mü? İnşallah Napoli'de seyrederiz de o parayı neden verdiklerini görürüz."

"TRABZON, YUSUF'U ELDE TUTMALI"

" Trabzonspor çok iyi transferler yapıyor. Obi Mikel, kariyer olarak bakılınca ligde bu sezon forma giyecek en kariyerli futbolcu. Çok akılcı bir transfer. Ama Rodallega'yı kaybetmesi doğru değildi. Trabzonspor'daki sıkıntının başında bence Yusuf Yazıcı geliyor. Trabzonspor bu sene şampiyonluğu düşünüyorsa bu çocuğu elinde tutmalı. Belki birkaç hafta gidememenin acısını yaşar ama sahaya çıkacak oynayacak."

"BEŞİKTAŞ'IN KADROSU KÖTÜ DEĞİL"

"Beşiktaş transferde ne yapıyor? Bir şey yapmıyorlar. Taraftar Orhan Ak konusunda mutsuz. Beşiktaş'ın kadrosu baktığın zaman kötü değil ama yine bir şeyler yapacaklardır. Taraftarlar kulübü şampiyon başkanı hatırlar. Borçlu bırakan başkanı iyi hatırlamazlar. Fikret Orman da bu noktada tasarruf yapıp seneye daha iddialı bir kadroyla girebilir. Burak Yılmaz'ın kaptanlığa getirilmesi de doğru bir karar."