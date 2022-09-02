Yeni sezona başlıyor

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Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... Bloomberg HT’nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yeni sezona 7 Eylül'de başlıyor

HABERTURK.COM

Kahkaha, müzik, ve dopdolu bir sohbet ile izleyicilere keyif dolu anlar yaşatan 'Fatih Altaylı İle Bire Bir' geri dönüyor. Fatih Altaylı, birbirinden renkli konuklarını ağırlamaya bu sezonda da devam ediyor. Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri, günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Yeni sezonun ilk programında Fatih Altaylı'nın konukları; Müzisyen-Yazar Zülfi Livaneli, Gastronomi Eleştirmeni Vedat Milor ve Şarkıcı Ceren Gündoğdu olacak.

'Fatih Altaylı İle Bire Bir', 7 Eylül Çarşamba akşamı saat 23.10'da Bloomberg HT'de!