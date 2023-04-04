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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu haftaki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

Giriş: 04.04.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın...
Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor...
Hayatı güzelleştiren ve günün merak edilenleri 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; Erol Evgin, Barış Kılıç, Devrim Özkan ve iş insanı Ali Haydar Bozkurt olacak.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu haftaki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', yarın akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de.

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