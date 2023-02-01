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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

Giriş: 01.02.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu akşamki konukları
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Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu akşamki konukları; oyuncu Altan Gördüm, müzisyen Kardelen, milli jimnastikçi Adem Asil ve oyuncu Zeynep Kankonde oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, bu akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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