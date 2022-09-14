Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de bu haftaki konukları; oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, karikatürist Erdil Yaşaroğlu, müzisyen Mazlum Çimen, şef Çiğdem Seferoğlu ve milli cimnastikçi Ferhat Arıcan oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!