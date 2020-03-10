- Fatih Bey mutad Pazartesi spor sohbetimizi yapamadık. Bugüne kaldı. Zorlu bir hafta sonu idi. Başakşehir hariç ligin zirvesindeki takımların puan kaybettiği bir hafta geride kaldı. Trabzonspor maçı ilginç ve tartışmalı idi. Trabzonspor puan kaybetti ve ardından çok sert acıkmalar yaptı Trabzon camiası. Son olarak da maçın tekrarını istediler. Ne diyeceksiniz?

- Puan kaybeden pehlivanın güreşe doymadığı bir sezon geçiriyoruz. Herkes sürekli maç tekrarı istiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş derken şimdi de Trabzonspor. Maç tekrarı öyle kolay bir şey değil. Bizim kulüpler işin cılkını çıkardı. Neredeyse “Tribünde biri sigara içti. Yasalara aykırı. Maç tekrarlansın” diye federasyona gidecekler. Evet hakem hataları vardı. Tüm maçlarda vardı. Ama hiçbirinde maç tekrarlatacak bir durum yoktu doğrusu. Trabzonspor camiası ama özellikle yönetimi çok gergin bu sezon. Bu gerginlik onlara fayda getirmez. Daha önce de şampiyonluğa çok yaklaştıkları sezonlarda bu gerginlik yüzünden şampiyonluğu kaybettiler. Ben Trabzonspor yönetimine sükunet tavsiye ediyorum. Gerginlik en fazla onlara zarar verir.

- O sene bu sene diyorlar o yüzden gerginler galiba.

- O sene bu sene mi bilemem ama bu sezon ilginç. Mesela Galatasaray 20 yıl sonra Saracoğlu’nda maç kazandı. Galatasaray için o sene bu seneymiş. Trabzonspor için niye olmasın? Benim dediğim gerginliğin Trabzonspor takımına yaramadığı. Bakın Trabzonspor kollanıyor falan derken aradan Başakşehir sıyrılacak sanki. Çift kulvarda gittiler ve buna rağmen ikisinde de başarılılar.

"OKAN BURUK, AVCI'DAN 10 KAT BAŞARILI"

- Ben de oraya gelecektim. Başakşehir’in performansını nasıl buluyorsunuz. Üçüncü yıldır zirveye oynuyorlar ve bu yıl daha etkililer sanki...

- Ben geçen yıl “Ben büyük antrenörüm” diyen Abdullah Avcı’ya “Büyük antrenör falan değilsin” dedim, beni dava etti. Geçen yıl Avcı'lı Başakşehir Avrupa’ya yedek takımla çıkıyor, maçlarını kaybetmeye oynuyor lige konsantre oluyordu. Buna rağmen kritik maçlarını hep kaybediyordu. Bu yıl ise tam aksine Avrupa’da çok başarılı, Türkiye’de çok başarılı ve üstelik de geçen seneki gibi belediye şirketleri tarafından desteklenmeyen bir Başakşehir var. Yani Okan Buruk, Avcı’dan 10 kat başarılı. Başakşehir şampiyonluğa herkesten daha yakın. Her yıldan daha yakın. Trabzonspor falan derken aradan Başakşehir sıyrılabilir.

"SİVASSPOR'UN NEFESİ ŞAMPİYONLUĞA YETMEZ"

- Sivas?

- Zor çamaşır. Nefesleri yetmez.

- Galatasaray karşısında iyi değiller miydi?

- Haftanın en güzel maçıydı. İki takım da çok iyiydi. Galatasaray bir iki haftadır ligin en iyi futbol oynayan takımına dönüştü. Net söyleyeyim. Ama Sivasspor maçında Sivas maça öyle bir başladı ki, Galatasaray fark yer gibi göründü ilk 10 dakika. Zaten hemen golü de buldular. Şahane bir gol attılar. Ama ardından Galatasaray maça ağırlık koydu ki ne koymak. Sivasspor’u ezdi. Galatasaray forvetleri ciddi olsalar ilk yarı 4-1 olurdu Galatasaray lehine. 2. Yarı ise öyle olmadı. İyi oynadılar ama berabere kaldılar. Garip bir penaltı sonrası.

-Penaltı penaltı mı sizce?

- Sanki penaltı. Veriliş biçimi garip ama penaltı. Ama penaltı öncesi kornerde top dışardan geliyor sanki. Sonuç olarak maç berabere. Her ligde hakem hatası var. Ne diyebiliriz ki!

"GALATASARAY'DA SORUN TERİM'İN YALNIZLIĞI"

- Galatasaray’ın şampiyonluk şansı yok gibi konuşuyorsunuz!

- Olur mu? Bu futbolla biraz da şansla Galatasaray şampiyon olur. Galatasaray’da sorun Terim’in yalnızlığı. Yönetim parmağını kıpırdatmıyor. Sahada da saha dışında da Terim çarpışıyor. Yönetimin tek yaptığı hisse satarak para bulmak. Borçları artırmak. Önceki gün yeni bilançoyu gördüm. Yandım Allah dedim. Ama o iş bu sohbetin konusu değil.

-Düşme hattı da karışık. Kasımpaşa, Kayseri’ye 5 attı ama hala düşme hattında. Konya, Kasımpaşa ile aynı puanda ama üzerinde. Ne olur orada?

- Kayseri düştü bile sanki. Ama sonrası karışık. Denizli ve altındaki tüm takımlar düşebilir de kalabilir de! En riskli takımlar Ankaragücü, Kasımpaşa, Konya ve Rize. Kasımpaşa ligin 2. yarısına 11 oyuncusu değişmiş bir takımla çıktı ve bocaladı. Takım oturursa ligde kalır. Kayseri maçı olumlu sinyaller verdi Kasımpaşa açısından. Konya’da Aykut kocaman kötü bir miras bıraktı. Futbolu unutmuş bir takım. İşleri çok zor. Rize Ünal Karaman’ı getirdi. Komşu şehir attı, Rize aldı. Maça asker üniforması ile çıktılar. İlginçti. Alt tarafta bu kadar belirsizlik pek görülmedi doğrusu.

"BU KAFA İLE ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA AYNI TABLO SÜRER FENERBAHÇE'DE"

- Fenerbahçe artık şampiyonluk şansını kaybetti. Zaten kulüpte başka tartışmalar var. Ne diyorsunuz kulübün durumu için? Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile olur mu?

- Kimle olur kimle olmaz bilemem. Ama büyük vizyon, büyük cümlelerle gelen bir başkanın kulübü bu hale getirmesi çok üzücü. Ali Koç’un çok fanatik olduğunu, fanatizm ve tartışma yaratma konusunda Aziz Yıldırım’a aratacak kapasitede olduğunu çok önceden, seçim öncesinden söyledim ama bu kadar beceri yoksunu olacağını açıkçası düşünmedim. Kulübünüzü ilkelerle değil, tribünlerle yönetirseniz olacağı budur. Tribün istedi diye hiç istemediğin teknik direktörü getir. Facia bir bir seneden sonra yolla. Ve daha vahimi koskoca Fenerbahçe futbol takımını hocasız bir şekilde ortada bırak. Hocalar yollanır. Hiç itiraz etmem. Fenerbahçe gibi büyük camialar kötü sonuçlarla hoca değiştirirler. Bunu Real Madrid de yapıyor ki, Fenerbahçe zaten Türkiye’nin Real Madrid’idir bence, ama takımı teknik direktörsüz bırakamazsın. İstifa etmiş teknik direktörle bir maç daha oynama ucuzluğunu yapamazsın. Teknik adam gittiği hafta hemen yerine birini bulursun. Bunları yapamıyorsan yönetim değilsindir. Bunlar acemiliktir. Yetersizliktir. Emre ile olur mu, Volkan ile olur mu? Olabilir. İkisi de iyi Fenerbahçeli, hırslı adamlar. Ama teknik direktör lisansları bile yok. Nasıl olacak? Fenerbahçeliler bana kızacak ama bu kafa ile önümüzdeki yıl da aynı tablo sürer Fenerbahçe’de.