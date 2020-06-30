Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünü yaptığı, ekranların sevilen programı Spor Saati'nde Bloomberg HT'de spor gündemini değerlendirdi. Hakemlerin performanslarını eleştiren Altaylı, Fenerbahçe'nin yönetilememe sorunu olduğunu belirtti. Trabzonspor'la Alanyaspor arasında yaşanan olaylara dair açıklamalar yapan Altaylı, Başakşehir-Galatasaray maçında hakemin Galatasaray'ın önünü kestiğini dile getirdi. İşte Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar...

“En eğlenceli maç Fenerbahçe – Yeni Malatyaspor maçıydı herhalde. Ne diyor Tahir Karapınar ben anlamadım açıkçası. Şaşkın ördek suya kıçın kıçın dalarmış derler ya, Fenerbahçe de benzer bir durum içerisinde. Ben Fenerbahçe'nin ne yapmaya çalıştığını, vizyonunu, misyonunu anlayamıyorum. Nasıl bir politikaları var, ne ne içindir, Emre, niye Tahir Karapınar? Hoca kim belli değil, transferi kim yapacak belli değil. Bir yandan UEFA kriterleri, borç morç mali durum, diğer tarafta Galatasaray'ın talip olduğuna talip olmak. Her şey karmakarışık. Diğer tarafta kulübün iyi yürüyen tek şubesi basketbolda da Obradovic'i elinde tutamadılar. Onun yerine kim gelecek belli değil”

“BİR FELAKET SENARYOSU YAZILSA BU KADAR OLMAZDI”

Sinan Gümüş'ün transfer edildiği gece beni niye arıyorsunuz? Beni ancak gülersiniz? Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Acayip şeyler. Futbol politikası, kulüp yönetimi olarak hiçbir şeyin belli olmadığı durum... Neredeyse 3,5 4 aydır teknik direktörü yok. Şansa kazandığı bir Yeni Malatyaspor maçı var. Türkiye'nin en büyük iki kulübünden birisi Fenerbahçe... Böyle bir yönetim, yönetilememe durumu, ne başı belli ne sonu... Nasıl çıkacaklar bu işin içinden bilmiyorum. Biri dese ki 'Ali Koç gelecek ve bunlar olsa', 'Ya git, o kadar da değil' derdik. Yani bir felaket senaryosu yazılsa bu kadar olmazdı. Emre Belözoğlu'larla bu iş olur mu emin değilim. Ali Koç'un 'Siz benim vizyonumu bilmiyorsunuz galiba' lafı, komik duruma geldi artık.

“FENERBAHÇE'DE YÖNETİLEMEME SORUNU VAR”

İnşallah bir yerde toparlarlar. Fenerbahçe olmadan Türk futbolunun keyfi kaçıyor. Bu sıkıntılı süreç uzarsa, kalıcı hale gelirse Türk futbolu dediğimiz gerçi ondan da bir şey kalmadı ama iyiden iyiye sıkıntıya girer. Fenerbahçe taraftarı olduğunu düşün, basketbola sarılmışsın, orada düşüş başlamış. Çok bel bağladığın Obradovic gitmiş, Obradovic'in gitme olasılığı da sezon başından beri konuşuluyor. Onun yedeği yok. Büyük hayallerle getirilen adam, Cocu'yla geliyor, postalıyorlar. Ersun Yanal geliyor, arkasından Ersun Yanal kovuluyor. Ondan sonra takımın başı yok. Ne yapalım? 'Emre'yi getirelim' Zico falan deniliyor, bit pazarında nur mu var? Aynı suda iki kez yıkanmaya kalkışmak...

“ALİ KOÇ BİR AN ÖNCE SEÇİME GİTMELİ”

Spor adına üzücü bir şey. Bir şeyler ters gidiyor. Bunu gidermenin de bir yolu var, Fenerbahçe acilen seçime gitmeli. Ali Koç'un yönetimiyle bu işin olmayacağı açık. Yönetimde birkaç arkadaşı devam edebilir ama bunlarla gitmez. 15 kişilik yönetim kurulunda sabah akşamı birlikte geçirecek en az 5 veya 6 kişi olmalı. Bir an önce seçime gitmeli Ali Koç. Gitsin ve bir de onu denesin. Çünkü bu kadroyla gitmez bu iş.

MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ?

Futbolu biraz yakından takip eden herkes söylüyor: Fenerbahçe ya Galatasaray'ın talip olduklarına talip oluyor ya da Galatasaray'ın eskilerini alıyor. Galatasaray'dan açığa çıkıp Fenerbahçe'ye giden 4 futbolcu var sanırım. Geçmişte bunları yapardı Fenerbahçe, Galatasaray'ın işini bozmak için... Mert Hakan'a herkes kızıyor 'Sattın gittin' diye. İlk örneği Rıdvan'dır. Rıdvan transfer döneminin başında Galatasaray'a transfer oldu, para da aldı, formayı da giydi hatta halı saha maçında da geyik yapıyorduk. Rıdvan, üç gün sonra Fenerbahçe'ye gitti. Arkasından Galatasaray'da köpürmeye başlandı 'Nasıl gidersin?' falan. O dönem de demiştim 'Gider, niye kızıyorsunuz?' diye. Bunlar profesyonel futbolcu. Yarın ayağı kırılsa bunlar para toplayıp Rıdvan'a bakacak mı? Hayır. Adam da geleceğini düşünür. Daha önce Alper Potuk da böyleydi. Mert Hakan'ın parayı tercih edip Fenerbahçe'ye gitmesi çok normal bir durum. Bunlar olur. Ne Mert Hakan'a ne başkasına kızmak lazım. Biri daha çok para verir, biri az verir. Bu, profesyonel bir iş sonuçta. Kanım sarı-kırmızı akar dese bile yalandır. Bu tip durumların altında birçoğu ezilir bu futbolcuların. Rıdvan altında ezilmedi. Alper Potuk ezildi. Şu an aklımıza gelmeyen birçok futbolcu da vardır. Emre faktörü mü? Emre'den daha önemli faktör vardır, Benjamin Franklin faktörü. Doların üzerindeki Benjamin Franklin... Parayı veren düdüğü çalar. Mert Hakan, Emre'yi seviyordur ama emin ol parayı daha çok seviyordur. Bu çocukların geleceğini sağlama ihtiyacı var. Galatasaray biraz daha Benjamin verseydi belki o alırdı. Futbolcuya kimse kızmasın!

YENİ MALATYASPSOR MAÇINDAKİ KIRMIZI KART...

“EMRE'YE KIZMAMAK LAZIM”

Ortada hakemi kandırmaya yönelik hareketler gerek sesli gerek jestli dünyanın her yerinde oluyor. Hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ilk ve son futbolcu Emre Belözoğlu değil. Evet yaptığı centilmenlik değil ama bu denli profesyonellik varken İngiltere'de bile centilmenlik var mı ki? Emre bu işi kotarıyor. Hakemin de görmesi gereken bir noktada... Ama bu da ilk defa bir hakemin karşılaştığı bir numara değil. Emre'nin savunulacak hali yok ama bu meseleden yüklenmenin de hali yok. Hemen hemen her futbolcu hakemi kandırmaya çalışıyor. Yerde yirmi metre yuvarlanırlar, bağırırlar, ağlarlar... Fenerbahçe'de de oluyor, Beşiktaş'ta da oluyor, Galatasaray'da da oluyor. Göztepe'de az oluyor, Kasımpaşa'da hemen hemen hiç olmuyor, Gençlerbirliği'nde de öyle. Akşam televizyonda izlerken utanmıyorlar mı onu merak ediyorum. Burak Yılmaz yıllardır yapıyor bunu. İş o noktaya geldi ki Burak'a hakiki penaltı yapılsa hakemler çalmıyor. 100 tane hareket varsa 90'ında palavra atıyor Burak. Ama Emre'ye bu kadar kızmaya gerek yok! Hakemler de hakem olup kanmayacaklar. Emre'nin bu haftadaki pozisyonu çok net, onu göremiyorsa hakemlik yapmayacak!

“HAKEMLER İYİ DEĞİLLER”

Zekeriya Alp'in 'Hakemler formda' demesi şu 'Hakemlerin formu değişmedi' Yani pandemi öncesi neyse şimdi de o. Felaketler. Bu hafta hakemlerin en rahat olduğu maçı Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçıydı, orada bile yan hakemlerin abuk subuk hatası oldu. Hakemlere gerçekten iyi değiller.

"HAKEM GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ KESTİ"

Galatasaray'ın istediği düdüklerin çalınması değil, pozisyonun gerektirdiği düdüklerin çalınması önemli. Ali Palabıyık atandığında Galatasaray açısından negatif bir hava vardı, bu beklenti de bir ölçüde karşılandı. Kritik bir maçtı. Galatasaray kazansaydı yine şampiyonluk potasına girecekti, ikinciliği zorlama ihtimali olacaktı. Üçüncü olmayı da büyük ölçüde garantileyecekti. Görünen o ki Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek gibi duruyor FFP'den ötürü. Hafta sonu Trabzonspor berabere kalınca ben dedim ki 'Galatasaray maçını da en iyi ihtimalle berabere bitirirler' Çünkü Trabzonspor'un hem siyasi hem sportif zorlamaları, TFF'de bir karşılık buluyor. İki tane siyasi gücü olan Başakşehir-Trabzonspor, itişiyor. Bu Federasyon'un zaten dik durmasına imkan yok ama bu maçın berabere bitmesi kafamda büyük ölçüde netleşmişti. Ama bir yandan da Galatasaray'ın eksik kadrosunun, Başakşehir'in de Galatasaray'dan daha iyi oynaması var. Yani bu maçın berabere bitmesi Başakşehir'e hareket olacaktı ama Galatasaray'ın önünü kesti hakem"

"GALATASARAY'IN BUZ GİBİ PENALTISI VERİLMEDİ! AY'DAN BİLE GÖRÜLÜR BU!"

Galatasaray'ın 6-7 oyuncusu yoktu, en önemli futbolcusu Muslera yoktu. Okan da Muslera'nın yedeği olacak kalibrede değilmiş gibi. Galatasaray çok kötü başladı. Herkes Seri'yi yere göğe koyamıyor ama çok önemli 2-3 yerde yanlış paslarla golleri engelledi. Maç döndü dolaştı, bir penaltı pozisyonunda kitlendi. Dünyanın neresinde olursa olsun Galatasaray'ın sahtekar 10 numarasına yapılmış bir penaltı var. Kabak gibi önünde. Bunu Ay'dan bile görürsün! Hakem göz göre göre vermedi. Hadi o vermedi de VAR ne yaptı? Çağırmadı Vahamet burada! VAR çağırmadı! Buna çağırmıyorsan neye çağıracaksın? Hakemi çağır, 'Gördüm, faul değil' desin. Buz gibi penaltı... Peki bu değilse ne penaltı?

"HAKEMLER, TALİMATLARI YERİNE GETİRİYORSA FORMDALAR!"

"MHK Başkanı Zekeriya Alp, 'Hakemlerimiz formda' diyor dalga geçer gibi. Belki de gerçekten formdalar, verilen talimatları yerine getiriyorlar! Futbol kuralları gereği gördüğünü çalmakla alakalı bir formsa öyle bir durum yok. Visca'nın ikinci sarı kartı da kart değil bence. İki futbolcu ortada, kasıt yok. Haftaya Antalya'ya gidecekler, üç eksikleri var. Sanki bir ligi kurgulama çabası var gibi... Eylülde de dedim bunu. Başakşehir'le Trabzonspor'un birbirlerine karşı siyasi güç kullanmaya başlayacaklarını söylemiştim"

"FATİH TERİM'İN VAR KONUSUNDA TUTARLI OLMASI LAZIM"

"VAR dünyanın kimi yerinde çok iyi kimi yerinde çok kötü kullanılıyor. Bu VAR denilen mesele, futbolun güzelliğini, basitliğini, anlık olayını ortadan kaldıran bir unsur. VAR yapıyorsanız, sahadaki hakemin otoritesini kaldırın. Tribünde hakemler komitesi olsun, izleyerek oradan karar versinler! Evet zaman zaman işe yarar gibi görünmekle beraber totalinde futbolu bozdu. Muslera'nın sakatlanmasına neden olan pozisyon gibi bir sürü saçmalık var! Fatih Terim'in de bu konuda tutarlılığı olması lazım. VAR'în işine geldiğinde VAR'cı, işine gelmediğinde karşısında olmamak lazım. Duruşun olsun. Ben başından beri VAR'a karşı olduğumu söylüyorum. Hakemlerin, Galatasaray'a karşı sertliğe müsamaha gösterdiğine dair bir şey söylüyorsa onu bilemem. Saha kenarından daha iyi görüyordur."

ABDURRAHİM ALBAYRAK VE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN GÖRÜNTÜLERİ

"ALBAYRAK'IN YERİNDE OLSAM SELAM BİLE VERMEZDİM"

"Şunu söyleyebilirim ki Göksel Gümüşdağ'ın içinde bulunduğu bir klik, Galatasaray'ın içine elini sokmuş vaziyette. Galatasaray'ın pek yakında olması muhtemel ilk seçiminde Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray'ın içine elini sokmaya, bir aday bulma içinde olduğunu biliyorum. Abdurrahim Albayrak'ın genel olarak herkese kibar davranır ama bazıları kibarlığı hak etmez. Göksel Gümüşdağ bu kibarlığı hak eder mi etmez mi bilmem ama... Ben Abdurrahim Albayrak'ın yerinde olsam selam bile vermezdim ama o daha nezaket sahibi ya da Türkiye'de yol yordam bilen bir insan. Aslen Beşiktaşlı ama Galatasaray üyesi olan ve Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray seçimine el atma çabaları var"

ALANYA'DA YAŞANAN OLAYLARIN YANKILARI SÜRÜYOR

"AĞAOĞLU'NUN YAPTIĞINI ÇOCUK YAPMAZ"

"Golf Federasyonu falan filan dediğimde tanıyanlar 'Yanılıyorsun' diyorlardı. Kastettikleri buymuş. Biz uzaktan gördüğümüz kadarıyla bir fikir oluşturmuştuk. Bu kötü bir manzara. Önce Ali Koç, tribünden atladı. Sahaya atlandı. Bu sahaya girme çok normal değil. Ahmet Ağaoğlu'nun ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu gösteriyor. 'Beni niye zora sokuyorsunuz?' gibi. Normal bir spor kulübü başkanlığının ötesinde, kendisine yüklenen misyonunun altında ezilmiş gibi. Çünkü normal değil. Trabzonspor gibi Türkiye'nin en önemli camialarından birinin başkanı sahaya inip adam kovalar mı? Kovaladığı da karşı kulübün kulüp müdürü. Tribünde küfürleşme olmuştur, kalkar çakar falan öyle de değil. Sahaya atlayıp karşıdaki kulüp müdürünü kovalıyor. Çocuk yapmaz. 'Ben bana sağlanan tüm şartlarla şampiyon olamazsam, altından kalkamazsam ne yaparım' gibi bir durum var sanırım. Daha önce Hacıosmanoğlu'nun hakemi odaya kilitlediğini biliyoruz, o onun tarzına uyuyordu. Ama Ağaoğlu'nun öyle bir tarzı da yok"

SON 2 MAÇTA 4 PUAN BIRAKAN TRABZONSPOR...

"HÜSEYİN CİMŞİR, TRABZONSPOR DÜZEYİNDE BİR TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL"

"Sakatlanan oyuncuların kadro sorunu nedeniyle Trabzonspor'un zor günler yaşaması geçen sene söz konusu olduğunda kabul edilebilir bir gerekçe olabilirdi. Ama bu sezon kadro derinliği, Türkiye'deki çoğu kulüpten daha iyi. Galatasaray var herhalde önlerinde bir bu konuda. Trabzonspor'un Nwakaeme'nin eksikliğini bu kadar hissetmesi mantıklı gelmiyor. Trabzonspor unu bulsa suyu, suyu bulsa unu, bunları bulsa fırını bulamıyor. Hüseyin Çimşir iyi bir insandır ama bu seviyede ne başarısı var? Düzgün trafikte herkes iyi gider. Kaosta ortaya çıkmaz mı iyi şoför farkı. Çimşir, Trabzonspor düzeyinde bir teknik direktör değil. Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid falan beyinsiz mi? 'O gitti şunla devam edelim' demiyorlar? Onlarda yok mu bu tip figürler. Şampiyonluğa oynayan takımın, şampiyonluğa oynamayı bilen bir teknik direktöre ihtiyacı var"

BEŞİKTAŞ, SERGEN YALÇIN YÖNETİMİMDE ÇIKIŞTA

"Bence Beşiktaş, Rıdvan'ı da Ersin'i de ana kadrosunda tutmalı. Rıdvan, her maç daha usta bir oyuncu haline geliyor, ben çok beğeniyorum. Hücuma doğru dürüst destek veriyor. Kafasını kaldırıp orta yapıyor. Bunu Sergen mi geliştiriyor, çocuk gerçekten yetenekli miydi bilmiyorum ama Rıdvan, Türkiye'nin bütün büyük takımlarında oynayabilecek bir kaliteyi gösteriyor"

"BURAK'I SEYREDERKEN GALATASARAY NASIL KAÇIRDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

"Burak'ı seyrederken şeyi düşünüyorum, 'Galatasaray neden elinden kaçırdı?' Gerçi Galatasaray, Gomis'i de elinden kaçırdı ama... Burak bir sezon daha Beşiktaş'ı bir sezon taşıyabileceği görüntüsünde. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer yapabileceğini düşünmüyorum. Salgından ötürü FFP'nin esnetilmesi mümkün olabilir ama biziömkileri katlayacak kadar esneyebilir mi? Sanmıyorum"

“VIDA'NIN POZİSYONU NET KIRMIZI KART"

"Vida'nın pozisyonu net olarak kırmızı kart, lama cimisi yok. Sergen, oynattığı takımlara iyi futbol oynatan ve kazandıran bir hoca. Ama bir eksiklik var. Sergen'in uzun süre konsantre olamama sorununu hepimiz biliyoruz ama daha önemlisi var. Sergen'in oynattığı futbol felsefesi yok. Hücum futbolu felsefe değildir. Total futbol gibi bir felsefesi var mı? Futbol felsefesi derken, Guardiola'nın var, takımlarında görüyoruz mesela. Sergen'le Beşiktaş daha hücumu düşünüyor ama bir felsefe geliştirdi mi? Yok. Felsefe geliştirirsen 4-5 sene kalıcı başarı geliyor. Bir felsefe getirirse gelecek sezonlarda finansal nedenlerle transferler yapılamayacak. Burada felsefe öne çıkacak”

"FUTBOLDA YAPILAN OBRADOVIC'LE SIVANDI"

"Obradovic, hayatının sonuna kadar burada kalcak değildi. Yeni bir heyecann arama niyetinde olabilir, kazandığı parayı harcamak niyetinde olabilir. Durum, futbolda yapılan, Obradovic'te sıvandı denilebilir... Ama tek Ali Koç'a bağlamak da doğru mu bilmiyorum. Ha şu da gerçek ki Aziz Yıldırım'la olan sıcaklık, Ali Koç'la olmadı denilebilir"