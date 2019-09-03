Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı.

"KİM OLMAK İSTERSİN DESELER AYHANCAN DERİM"

Motor sporları dünyasının en genç profesyonel yarış pilotu Ayhancan Güven ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Spor Saati'ne konuk olurken Altaylı, Porsche Mobil1 Supercup yarışında rekabet eden Ayhancan Güven'i kıskandığını dile getirdi. Keyifli, önemli ve zor bir işi yaptığını dile getiren Altaylı, şunları söyledi:

"Kim olmak istersin derseniz Ayhancan olmak isterim. Dünkü yarışta ikinci oldu. Birinci de olabilirdi. Daha önce birinci oldu. Türkiye, Dünya Ralli Şampiyonası'na tekrar ev sahipliği yapmaya başlıyor. Hem Türkiye'nin tanıtımı olacak hem de çok iyi bir yarış olacak. Formula 1 Türkiye'den gitti ama onun yerine en az onun kadar önemli olan Dünya Ralli Şampiyonusu geri geldi.

21 yaşında olmasına rağmen başarıdan başarıya koşan Ayhancan Güven, spora nasıl başladığını anlattı ve şunları söyledi:

"Babam otomobil aşağı. Spor arabaları, hızlı arabaları seviyor. Sonro motor sporlarında yarış pilotu. 'Benim oğlum neden yarışamasın' diye beni bu işe çok küçük yarışta başlattı. Pusetle piste gidiyordum mesela. Babam her zaman 'Bu işi seviyorsan yap' diyordu. Ben de her zaman istekli oldum. Türkiye'de başarılı sonuçlar elde ettim, yurt dışında kendimi kanıtladım. 13-14 yaşında duraksama dönemim oldu. Bu sırada simülasyon işine merak sardım. Formüla'ya yükselmem gerekiyordu. İmkan bulamamıştım. Formüla 1'de çoğu genç pilotla arkadaşım. Formüla'ya geçtikten sonra gerçek hayatta başarıyı buldum. Simülasyonda, oyunda çok iyiydim, sonra gerçek hayatta başarılı oldum. Simülasyonda hissiyat çok az, onu beyninize yansıtıyorsunuz"

Altaylı, Ayhancan Güven'e otomobile nasıl geçtiğini sorarken, Güven "Federasyon Başkanımız beni destekleyeceğini söylemişti. Serkan Abi beni desteklemeye başladı. Türkiye şampiyonlar şampiyonu olunca Serkan Abi'nin adımıyla birlikte arkama destek aldım. Kariyerimiz yurtdışında da başarılı bir şekil almaya başladı. En sonunda Salih Abi'yle birlikte dünya kupasını kazandık." yanıtını verdi.

Eren Üçlertoprağı da Ayhancan Güven'in başarıları üzerine konuşurken "Ayhancan'ın en büyük şansı bakanımızın ve Serkan başkanımızın desteklemesi. Daha önemlisi Ayhancan'ın yüzümüzü kara çıkarmaması. Bizim yerli şirketlerimizin mutlaka Ayhancan'ı desteklemesi lazım." dedi.

Altaylı, verilen desteği yorumladı ve şunları söyledi:

"Türk tekstil şirketinin destek vermesi o markayı bir üst sınıfa taşıması. Markanın imajına acayip katkıda bulunan bir şey. Alman moda markası Ferrari'ye verdiği komik parayla şirketinin değerini çok yukarı taşımasını izledik"

GALATASARAY'A BİR DÜNYA YILDIZI DAHA: RADAMEL FALCAO

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao transferini değerlendiren Altaylı, ilk olarak Kolombiyalı yıldıza yapılan karşılamaya değindi ve şunları söyledi: "Önce bir beklenti oluştu, dünkü karşılama da onun patlamasıydı. O açıdan çok normaldir. Futbolcu üzerinde muhakkak ki bir baskı yaratır ancak coşku da yaratır. Falcao'yla ilgili oluşturulan havanın Galatasaray Futbol Takımı'na nasıl yansıyacağı merak konusu. Ama önemli bir futbolcu geldi Galatasaray'a.

"DROGBA'NIN, FALCAO'NUN GELMESİ BAŞKA, ALEX'İN GELMESİ BAŞKA"

Falcao'yla ilgili konuşmayı sürdüren Altaylı, "Galatasaray'ın yapmak istediği bazı hamlelere bir süre önceden söylediğim gibi Türkiye'deki ezeli ve ebedi rakibi, başkanının finansal ve ekonomik ve çevresel gücüyle zaman zaman taş koyuyor. Fatih Terim'in bahsettiği profesyonel organize olayı bu. Haklı. Galatasaray bu yüzden gizli yürütmek zorunda. Premier Lig'den 1 saatte oyuncu alamazsınız. Belli ki daha önce pişirilmiş bir konuydu ve geldi. Falcao'nun gelmesiyle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Sneijder ve Hamit Altıntop, Devler Ligi'nin elçisi olarak vardı. Hangi takımında oynadılar? Galatasaray. Bu iki oyuncuya kura çekiminde ne soruldu? Galatasaray. Yaklaşık 6 dakika Galatasaray'dan bahsedildi. Galatasaray'ın Falcao transferi önemli değil, Galatasaray'ın Avrupa'da yarattığı bu imaj önemli. Bu bir günde oluşan değil. Galatasaray yarın bu imajı başka takıma da kaptırabilir ama bugün benim açımdan sevindirici olan bu imajın korunması. Alex de çok iyi futbolcu ancak Drogba'nın gelmesi, Hagi'nin Popescu'nun gelmesinin yarattığı hava ile iyi bir Brezilyalı oyuncu olan ve Türkiye'de başarılı olan Alex'in gelmesi başka. Bu da gerek transferde gerekse diğer konularda Galatasaray'a Avrupa'da bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

FALCAO TRANFERİ VE VİZYON...

" FENERBAHÇE BAŞKANI OLSAM FAZLA VERİR ALIRDIM. VİZYON DEDİĞİN BUDUR"

Radamel Falcao'nun transfer edilmesinin vizyon olduğunu dile getiren Altaylı "Vizyon meselesi bambaşka bir şey. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin öne sürdüğü vizyon lafı dolanıyor. Falcao işinde şöyle bir korkuya sahiptim. Ben mesela Ali Koç'um, ailem Türkiye'nin en büyük sanayi imparatorluğunun sahibi. Şahsi servetim milyarlarca dolar. Kulübe de 50 milyon doları atmışım, 150 milyon dolarlık da imkan sağlamışım. Galatasaray, Falcao'yu almaya çalışıyor falan. Gitti geldi, Abdurrahim Albayrak, fotoğraf, Ahmet Bulut... Diyelim ki Fenerbahçe'nin başkanıyım, milyarlarca dolarlık servetim var. O gün Monako'ya bir adam yollardım, 'Kaç para veriyorlar? 5 mi? Al kardeşim 5,5" Falcao'ya da bir adam yollardım. 'Ne alacaksın Galatasaray'dan? 5 milyon mu benden 5,5 artı 1 milyon bonus' Falcao dün Fenerbahçe atkısıyla uçaktan inse Türkiye'de ne olurdu? Vizyon budur. Galatasaray'ın elinden Vedat Muric, Mevlüt ya da Deniz'i almak mühim değildir. Esas vizyon Falcao'yu almaktır. Eğer vizyondan bahsediyorsanız bunu yapsaydın Türkiye'de durum ne olurdu? Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı sağlamış olduğu moral üstünlüğü ne olurdu? Eğer müthiş imkanlara sahip bir başkansanız ve UEFA'yla olan meselelerle de 'Çok da önemli değil' noktasına gelmişseniz rakibinizi bir anlamda size karşı şampiyonluk sayısında ve Avrupa kupalarındaki değerlerdeki moral avantajını da kendi morali bozuk taraftarınıza yönelik bir şey yapmak istiyorsanız ben olsam bunu yapardım" dedi.

FALCAO FAYDA SAĞLAR MI?

"Falcao'yu almış olmak Galatasaray'a fayda mı sağlar zarar mı sağlar, önümüzdeki sezon göreceğiz. Belki Falcao geldiği için diğer oyuncular 'İki aydır bekleniyor, hadi bakalım Falcao oynasın' der mi? Diyebilir... Mesela Fatih Terim... Fatih Terim'i biraz tanıyorsam eğer, Falcao alındı... 'Falcao'yu mu almışlar... Bakalım... İyi oynar mı? Formda mı? Neydi Radamel miydi adı?' tarzında bir muhabbet yapmıştır odadakilerle. Geçen sene Diagne geldiğinde 'Galatasaray UEFA'yı alacak' deniyordu, gülmüştük. İyi bir transfer mi evet. Moral oldu mu evet. Ama bu illa başarı getirecek demek değildir. Sadece Galatasaray'da değil, diğer takımlarda için de konuşuyorum. Büyük bir golcü. Atletico Madrid'deki halini düşün. O senenin en büyük transferiydi Monaco'ya giderken.

DIAGNE'NİN CLUB BRUGGE'E KİRALANMASI: "GALATASARAY, DIAGNE'YE ELENİRSE KÖTÜ OLUR"

Galatasaray'ın Mbaye Diagne'yi Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Club Brugge'e kiralanası üzerine konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Diagne konusunda kafam karışık. Anderlecht'e gidecekken bir anda oraya gitmiş. Bu da Diagne'nin kızdığım tarzına gidiş tarzı olmuş. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çekilebilecek en zor iki gruptan birine düştü. Bu grup bir tık daha kolay diğerinden. Burada bir şansın olabilir Real Madrid'in formsuzluğundan dolayı. 0 puan da çekebilir ama belki Avrupa Ligi'ne de gidebilir. İlk ve son maçlar Brugge maçları. Diyelim ki İstanbul'da 0-0 berabere kalmışız ve son maçta yenersek veya berabere kalırsak bir şey oluyor ve Diagne bize 3 gol attı. Ne yaparız? Diagne'ye elenirse çok kötü olur Galatasaray açısından. Diagne, Galatasaray'ın mındar ettiği bir isimdi ama Galatasaray sadece onu etmedi.

SÜPER LİG'DE 3. HAFTA HEYECANI

DERBİDE KALECİLERİN GECESİ

"ALTAY'I DA UĞURCAN'I DA ALLAH TÜRK FUTBOLUNA BAĞIŞLASIN"

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini değerlendiren Altaylı, "Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un genç kalecileri, Avrupa'nın her takımında kaleyi korurlar. İki tane aslan gibi oğlan, muazzam bir performans, yaşlarının çok üzerinde bir olgunluk... Uğurcan, 90 dakika küfür altında oynayarak zerre taviz vermeden kendisine söyleneni uyguladı, hiçbir moral çöküntüsü yaşamadı. Ben 56 yaşında bir adam olarak o kadar baskının altında bulunabilirim, o çocuk tınmadı bile. Bu büyük kalecilik, büyük sporculuktur. Keza Fenerbahçe'nin kalecisi Altay... Maç sırasındaki performansının dışında maç sonu röportajını dinlediğimde çocuğa hayran oldum. Bu kadar olgun, düzgün, kendini iyi ifade eden, Türkçe'yi iyi kullanan profesör az görüyorum. Çocuk 10 tane Burhan Kuzu eder yani. Hakikaten 10 numara. Anne babasını, öğretmenlerini, spor alanındaki antrenörlerini kutlamak lazım. 10 numara çocuk yetiştirmişler. Volkan da demiştir ki 'Bu çocuk için beni yolluyorlarsa helali hoş olsun' Her iki kaleci de şahaneydi. Allah onları Türk futboluna bağışlasın" yorumunda bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK İKİ ADAYI FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR GİBİ DURUYOR"

Fenerbahçe'nin maça müthiş başladığını vurgulayan Altaylı "Maç başladı, Fenerbahçe'yi gördüm ve Galatasaraylı olarak asabım bozuldu. Dedim ki 'Bunlar geçen sene küme düşmemeye oynuyordu. Hani birkaç maç kazandılar kaldılar ama bir halt da oynamadılar. Ne olmuş böyle? Şahaneye dönüşmüşler çünkü geçen hafta da beğenmemiştim Fenerbahçe'yi. Muazzam bir tempoyla başladılar, diriler. Ne yaptığını bilen, ısıran diri bir takım. Şahane başladılar. Stoper olmayan adamı stoper oynatmak bir yerden sonra cortluyor. Muazzam bir başlangıcın ardından muazzam bir çöküş yaşandı. Trabzonspor birden toparlandı ve oyun tersine döndü. Fenerbahçe'de gördüğüm sorun şu: Fenerbahçe ya çok iyi başlıyor ya da çok iyi bitiriyor. Çok iyi başlayıp çok iyi götüremiyor ya da çok iyi bitirip çok iyi başlayamıyor. Orada bir mesele var, bu meseleyi hallederse Fenerbahçe, şampiyonluğun en kuvvetli adayı olabilir. Ama Fenerbahçe bunu sürdüremiyor. Emre yaşlı olduğu için mi? Bilemiyorum. Belki başka bir şeydendir. Belki henüz forma girilmemesinden kaynaklanan... Oyununda şöyle bir gariplik var: Muhteşem, vasat, rezalet, tekrar vasat. Hangisi Fenerbahçe? Muhteşem başlayan mı? Vasata kayan mı? Sonra tekrar paçayı kurtarmak için vasatlaşmış Fenerbahçe mi? Şöyle söyleyeyim şampiyonluğun en önemli adayları bu iki takımdır gibi duruyor eğer tempolarını bozmaz hatta biraz yukarıya taşırlarsa" değerlendirmesini yaptı.

Programın tamamı, videolarda mevcuttur.