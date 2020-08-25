Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın öne çıkan sözleri şöyle:

ZEKERİYA ALP'İN İSTİFASI VE YENİ MHK

"MHK'NİN BAŞINA HAKEMLİK DIŞINDAN DA BİRİ GELEBİLİR"

"Bizim hakemlerimiz FIFA kokartlı kötü hakemler zaten. MHK Başkanlığı bir organizasyon makamı. Bu nedenle başında organizasyonu bilen, güvenilir bir kişi başına geçmeli. İyi hakem geçmesi gibi bir zorunluluk yok. Önemli olan şey güven. Çünkü hakem camiasına ülkede güven yok. Şimdi başkan Serdar Tatlı olacak. Onun babası kimdi? Yine hakem. Babalardan oğullara geçen bir hanedanlık var. Sonra da bu hanedanlar aralarında kavga ediyorlar. Onun için tamamen dışarıdan biri gelsin. MHK'de son olarak Zekeriya Alp, hangi hakemin hangi takıma verilip verilmeyeceği konusunda hiçbir kulübün lobi faaliyetine izin vermeyeceklerini söylemişlerdi. Haa biz eskimiş ve 'kaşarlaşmış' hakemlerden kurtulmak istiyoruz diyorsanız, o zaman tüm bahsettiğimiz bu hakem hanedanlıklarını bitireceksiniz. Hiç tanınmamış yeni hakemleri getireceksiniz. Orayı düzeltmek için, dışarıdan birini getireceksiniz. Bu eski yabancı bir hakem de olabilir."

GALATASARAY

"CENGİZ'E TAVSİYEM BİRAZ SUSMASI"

"Mustafa Cengiz'in kendi seviyesini bana yansıtmasından hicap duyuyorum. Ben 'Bu kulübün geleceğini düşünmeden hareket ediyorsun. Ali Koç, Bankalar Birliği anlaşmasında doğru yapıyor' dedim. 19 kulüp de bu görüşte. Sizin kafanız çalışmıyor. Diğer kulüplerle birlikte hareket edin. Ben bunu söylüyorum. Zengin-fakir kıyaslaması yapmıyorum. Kendisinin 2 benzinlik daha almak için kimlerle görüşme yaptığını ben anlatmayayım! Ben '19 kulüple hareket et' diyorum. Benim dediklerimin neresi zengine biat! Onun zeka seviyesi böyle anlamak istediği için öyle anlıyor. Cengiz'e tavsiyem biraz susmasıdır. Çok konuşmakla iyi yönetim olunmuyor"

"EN FAZLA BORÇ ARTIŞI CENGİZ DÖNEMİNDE"

En fazla borç artışı Mustafa Cengiz döneminde olmuş. Rakamlar burada. Hepsini çıkardım. Kulüp tarafından ayrı bir artış, dernek tarafında ayrı bir artış. Florya arazisi satılmış, sen sattığın yeri faizle geri alıyorsun. 110'a sattığını, 148'e geri alıyorsun ve bunu bir de başarı gibi anlatıyorsun!

Mustafa Cengiz'in hırsız olmadığını söyleyen en başta benim. Ama gerçekleri de söylemek zorundayım. Sonra da paralı grupları bana saldırtıyor. Ben seni o koltuğa oturtan genel kurul üyesiyim ben. Seçim öncesi bana yalvarıyordu, 'Bana yardım et' diye. Ben 'Bankalar Birliği anlaşmasında faizi düşür, vadeyi uzat' diyorum 19 kulüple birlikte. Benim bu uyarım 'Zengine biat' oluyor sonra. Onlar bunu çözebilir ama 'Sen ne yapacaksın?' diyorum. O alçak paralı gruplar da başkanımıza hareket ettin diye bana saldırıyor.

TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA İTİRAZI VE AHMET AĞAOĞLU

"AĞAOĞLU KLİNİK BİR VAKA, SPORA YAKIŞMIYOR"

"Ahmet Ağaoğlu, futbolumuzdaki klinik vakalardan biri. Golf Federasyonu başkanlığı dahil elinden alınmalı. Sahaya atlayıp rakip takım görevlisini kovalayan bir adam. Normal geçen bir Türkiye Kupası finalinde bile sokaktan geçen adamın yapmayacağı el hareketini yapabiliyor. Spora yakışmayan bir adam. Golf Federasyonu zamanındaki çirkinlikleri de unutulmadı.

"KASIMPAŞA ZAMANINDA TRABZONSPOR'A DA DESTEK VERDİ"

Bu adamı Trabzonspor'a dayadılar. Kent buna yaptığı hatalara ve çirkinliklere rağmen destek verdi. Ama bu beceremedi. Siyasetin desteğine rağmen takımı şampiyon yapamadı. Bu becermemenin altında ezildiği için saldırmadığı yer kalmıyor. Sen akıllı bir başkan değilsin. Kasımpaşa zamanında Trabzonspor'a da benzer desteklerde bulundu. Özer Hurmacı transferi gibi. Transfer ettiler ama parasını ödeyemediler. Ama sonra UEFA, borçsuzluk kağıdı istedi. Hatta benden rica ettiler, 'Acaba Başkana söyler misiniz, olur mu?' dediler. Onların hatırı için 'Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner'e bunu ilettim. Turgay Ciner bana dedi ki 'Zaten 4 senedir parayı ödemiyorlar ama canları sağ olsun' denildi. Borçsuzluk kağıdı verildi. O da mı şikeydi?

"DAYANIŞMA YAPMAK ŞİKE Mİ?"

Kasımpaşa bas bas bağırıyor, 'Bu limitler hatalıdır kardeşim' diyor. Yapılan yanlışa karşı birlikte dayanışma göstermek şike mi oluyor? 19 kulüp de bunu söylüyor. Dayanışma yapmak kötü bir şey mi? Geçen sene de şikeydi o zaman. Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya minnet borcu var. Türkiye'de kıyak sadece Trabzonspor'a ve başkanına mı yapılacak? Ben olsam Kasımpaşa'nın yaptığını yapmazdım ama onlar yaptı. Ahmet Ağaoğlu, 'Ben arkama güçlerimi almışım, istediğim gibi at oynatırım' sanıyor."

"SOSA'NIN MENAJERİNİ TEHDİT ETMİŞ"

Sosa'nın Fenerbahçe'ye gelmesi konusu ise şöyle... Sosa'nın menajerinin parasını Trabzonspor ödemiyor. Menajer, ödeme için kulübe gidince Ahmet Ağaoğlu, menajeri tehdit ediyor. Menajeri de yönetimin bu tavrı nedeniyle alıyor Sosa'yı daha düşük maaşla İstanbul'a Fenerbahçe'ye getiriyor. Bu durum oradaki yönetim acziyetini de gösteriyor."

FENERBAHÇE

"BU KADAR ESKİ GALATASARAYLI ALMAK DOĞRU DEĞİL"

"Fenerbahçe, fazlasıyla Galatasaraylı bir takım kurmaya başladı. Bu kadar eski Galatasaraylı almak doğru bir taktik değil. Bari Fatih Terim'i de alsalardı! Zaten Fenerbahçe taraftarının da Rodrigues gibi isimlere tepkisi var. Bu denli Galatasaray artığı oyunculara dayanıyor olması bence kötü. Ama Erol Bulut'un herhalde bir bildiği vardır. Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş gibi tartışmalı transferlerden hiç verim alamadı. Mehmet Topuz ve Mehmet Ekici daha önceki örnekleri...

"LİMİT CEZALARI NEDEN VAR?"

Fenerbahçe belli ki limitleri yine aşacak. Normalde yapamamaları gerekiyor. Fenerbahçe geçen sene limitleri yüzde 80 aştı. Bu sene de oraya doğru gidiyor. Buna rağmen geçen sene ceza almadı. O zaman bu kural neden var! Uygulayamıyorsan, gücün, yüreğin yetmiyorsa bu kuralı neden tutuyorsun. Diğer takımların suçu ne?"

BEŞİKTAŞ

"YÖNETİM GARİBAN EDEBİYATINDAN KURTULMALI"

"Beşiktaş'ın ayağı yere basan bir yönetim var görünse de camianın gazını kaçıran havadan herkes rahatsız. Beşiktaş yönetimi, kendini gereğinden fazla bir gariban edebiyatı havasına kaptırmış. Bu havadan kurtulmalılar. Yanlış bir davranış içerisindeler. Biraz daha özgüvenli ve rahat davranmaları gerek. Yönetim kuyruğunu çok dik tutamıyormuş gibi görünüyor. Bu dil yanlış. Benim en azından algım bu yönde. Tasarruf yapmalarına itirazım yok ama buna rağmen büyük başarılara bu tasarrufla aday olduğunu vurgulaması lazım. Büyük borçları olan camialar bu borçları hedef küçülterek ödeyemezler.

"OLACAKSA SERGEN'LE OLUR"

Sergen Yalçın'ın futbolculuğundaki en başarılı Avrupa yürüyüşünü Galatasaray'da Lucescu döneminde yapmıştı. Sergen benim için Zidane neyse en az odur. Kafa olarak da çok rahat olduğu için Beşiktaş elinde biraz daha iyi bir kadro bulundursaydı Avrupa'da başarılı olabileceğine emin olabilirdim. Ama yönetimdeki o kuyruğunu dik tutamama durumunu kendisi tersine çevirirse başarı gelebilir. Kolay değil ama olacaksa Sergen'le olur. Onun Beşiktaş'ta başarılı olmasını isterim."