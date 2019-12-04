fastPay yeni tasarımı ile vitrinde

04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankadan yapılan açıklamaya göre, fastPay kullanıcıları böylece, uygulamaya artık banka kartını da yükleyerek fastPay bakiyesine para aktarabilecek ve hiçbir masraf ödemeden ulaşım kartını yükleyebilecek, faturalarını ödeyebilecek, 7/24 para gönderebilecek ve QR kodla ödeme özelliklerden faydalanabilecek.
Yeni sürümde kullanıcılar, ATM'den nakit para yükleyerek, banka kartından bakiye aktararak ya da kredi kartını tanımlayarak ödemelerini hızlı ve masrafsız gerçekleştirebilecek.
Aynı zamanda fastPay'in sunduğu avantajlara yeni ara yüzü ile uygulamanın içinden rahatlıkla ulaşılabilecek.
Türkiye'nin ilk nakitsiz stadyumunu hayata geçiren, anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cep telefonunu yan çevirip, ekranda çıkan QR kodu ile ödeme yapma ve ATM'den kartsız para çekebilme özelliklerini de sunmayı sürdürüyor.
Yenilenen dijital cüzdanın kullanım kolaylığına odaklanarak geliştirdiği, fastPay'lilerin aradıklarına en kolay ve hızlı ulaşabilecekleri, kullanıcılara her aşamada yardımcı olabilecek ve uygun teklifler sunabilecek Fasty de uygulamanın önemli yenilikleri arasında.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, DenizBank'ın, bugün sektöründe bir inovasyon merkezi olarak konumlanmasında birincil faktör olan yenilikçi hamlelerine de önemli oranda borçlu olduklarını belirtti.
Özdoğan, faaliyetlerinin merkezine yerleştirdikleri bu bakış açısıyla 22 senedir sektöre ilham verdiklerini belirterek şunları kaydetti:
"Nasıl daha basit ama daha etkili olabiliriz sorusu üzerinden, tüm ihtiyaçların zaman ve mekandan bağımsız karşılanabileceği, iş birliklerimizle çok daha fazla insanımıza hizmet sunabileceğimiz bir modele odaklanıyoruz. Dönüşümün devam ettiği günümüzde her jenerasyondan kullanıcıya ulaşmayı amaçlayan bir kurum olarak, fiziksel veya dijital alanlarda insanlara dokunduğumuz tüm noktaları birbirine entegre ettiğimiz fijital deneyimi müşterilerimize yaşatmayı hedefliyoruz.
Bu noktada Türkiye'deki tüm banka kullanıcılarının faydalanabileceği ilk dijital cüzdan olarak geliştirdiğimiz fastPay'i yenilerken, ekosistemine dahil ettiğimiz iş birlikleri ile hizmet yelpazesini de geliştiriyoruz. En önemli ödevimiz, insan ihtiyacını doğru analiz etmenin yanında, o ihtiyacın en hızlı şekilde hangi kanaldan karşılanabileceğinin matematiğini yapmak. Bu noktada yenilenen fastPay ile çok daha fazla alanda kolaylıklar sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
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