FAST ücretlerine EFT sınırlaması

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Merkez Bankası'nın sahibi olduğu Fonların Anlık ve Sürekli Transferi Sistemi (FAST) işlemlerinden alınacak ücretler, EFT sistemi ücretlerinin sınırlamalarına tabi olacak.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücret, tebliğin 12. maddesi 3. fıkrasıyla belirlenen EFT işlemleri ücret sınırlamalarına tabi olacak.

EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretler yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak. Değişiklikle ayrıca, söz konusu maddede yer alan "Merkez Bankası ödeme sistemleri" ibaresi "EFT sistemi" olarak değiştirildi. FAST işlemleri de tebliğin tanım maddeleri arasına eklendi.

Tebliğin para ve kıymetli maden transfer işlemleri bölümünde yer alan bir maddede ise düzenlemeye gidilerek, "Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin" ibaresi "EFT sisteminin" olarak değiştirildi.

Düzenlenen madde yeni tebliğde şu şekilde yer aldı:

"EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemez. İşlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 lira, 5 lira ve 10 lira olarak, işlem tutarının 50 bin lira üzerinde olması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira olarak uygulanır.

EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde 50 artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenir."

Aynı bölüme ayrıca, FAST işlemleri karşılığında alınabilecek ücretin azami sınırlamalara tabi olduğu, EFT sisteminin resmi çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen FAST işlemleri için söz konusu azami ücretlerin yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacağı maddesi eklendi.

18 Aralık'ta pilot uygulamayla hizmete giren FAST uygulaması 8 Ocak itibarıyla devreye alınacak. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı kalkacak, 7/24 para transferi dönemi başlayacak. FAST sistemi ve Kolay Adres uygulaması, IBAN yerine telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta bilgileri ile 1.000 TL’ye kadar para transferi yapılmasına imkan sağlıyor