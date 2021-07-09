FAST sisteminde işlem limiti yükseltiliyor

FAST sisteminde üst limitin artırılmasına karar verildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 1.000 TL olan işlem tutar limitinin 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye yükseltileceği duyuruldu.
İşte yapılan o açıklama;
FAST Sistemi işlem üst limiti artırılacak olup, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılım başvuruları alınmaya başlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır.
Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye yükseltilecektir. İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmaları mümkün olacaktır.
Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.
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