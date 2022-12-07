Katar'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayan, son 16 turunda ise İspanya'ya penaltı atışları sonucunda üstünlük kurarak adını ilk kez çeyrek finale yazdıran Afrika temsilcisinin taraftarları büyük sevinç yaşıyor.

Başkent Doha'daki tarihi Souq Waqif Çarşısı'nda Fas Milli Futbol Takımı'nın başarısını kutlayan taraftarlar, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dubai'de yaşadığını ve Dünya Kupası için Katar'a geldiğini belirten Nadia Sultan, "Elde ettiğimiz başarıdan dolayı çok gururluyum. Müslüman, Arap ve Afrika ülkeleri adına çok büyük bir başarıya ulaştık. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde Portekiz ile yapacakları maçı değerlendiren Sultan, "Faslı insanlar çok güçlü. Kazanacağımıza kendimizi adadık. Rakibin kim olduğu önemli değil. Biz kazanacağız." diye konuştu.

Nadia Sultan, "Dünya Kupası'nda şampiyonluğa inanıyor musunuz?" sorusuna, "Final oynayacağız. Tabii ki inanıyoruz." cevabını verdi.

Doha'da çok iyi bir atmosfer bulunduğuna da vurgu yapan Sultan, "Burada tüm taraftarlar çok mutlu ve heyecanlı. Katar'da olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

Muhammed Azedine: "Neden şampiyonluk olmasın?"

Suudi Arabistan'da yaşayan ve Dünya Kupası'nı takip etmek için Katar'a gelen Muhammed Azedine, şampiyonluğa ulaşmamaları için hiçbir sebep göremediğini kaydetti.

Çok önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Azedine, "Bu başarıdan dolayı gurur duyuyorum. İlk kez bir Arap ekibi, Dünya Kupası'nda çeyrek finale kaldı. Faslı olmaktan onur duyuyorum. Stattaydım ve ülkemin bu başarısını kutladım. Çok onur verici bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz ile çeyrek finalde çok zor bir maça çıkacaklarını aktaran Muhammed Azedine, "Dürüst olmak gerekirse Portekiz çok güçlü bir takım. Kolay olmayacak. Onlar Cristiano Ronaldo gibi bir futbol efsanesine sahip. Ancak her şey mümkün. Doha'da bir çok Faslı taraftar var. Taraftar görevini yapıyor. Eminim takım da sahada en iyi mücadeleyi gösterecek." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk ihtimalleriyle ilgili de konuşan Azedine, "Neden şampiyonluk olmasın? Neden buna inanmayalım? Neden şampiyonluğun hayalini kurmayalım? Tabii ki şampiyon olabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Katar'daki atmosferi de değerlendiren Muhammed Azedine, "Bir Arap olarak gurur duyuyorum. Organizasyon anlamında her şey mükemmel. Taraftarlara en iyi imkanlar sunulmuş durumda. Katarlı insanlar çok misafirperver. Burada olmak çok güzel bir şey. Bana göre tarihteki en iyi dünya kupası." görüşlerini aktardı.

Zakaria Najahi: "Daha fazlasını yapacak potansiyele sahibiz"

Turnuvada çeyrek finalin kendileri için yeterli olmadığını söyleyen Zakaria Najahi, "Bu, Fas için tarihi bir başarı. Daha fazlasını yapacak potansiyele sahibiz. Daha da ileri gidebileceğimizi umut ediyorum." dedi.

Portekiz ile 2018 Dünya Kupası'nda da karşılaştıklarını hatırlatan Najahi, "Onlardan korkmuyoruz. Üzerimizde baskı yok. Daha büyük bir başarıya imza atabiliriz. Yeni teknik direktörümüze güveniyorum. Kazanabilir ve yarı finale çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

Zakaria Najahi, "Şampiyonluğa inanıyor musunuz?" sorusunu, "Teknik direktörümüzün de söylediği gibi 'Bunu hayal etmeliyiz'. Bu Arap, Afrika ve Müslüman ülkelerine umut veriyor. Eğer bir şeyleri hayal edemezseniz başaramazsınız. Buna inanmalıyız. Neden olmasın? Başarabiliriz." şeklinde yanıtladı.

Ülkesinden geldiğini ve ilk kez Dünya Kupası'nı yerine takip ettiğini aktaran Najahi, "Atmosfer çok iyi. Tarihi bir turnuva oluyor. Gelecekte böyle bir turnuva düzenleneceğini düşünmüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.