21 EKİM 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Fas’a ait özel bir hava yolu şirketinde hosteslik yapan 28 yaşındaki Mona M., 2014 yılında tatil için İstanbul’a geldi. Burada önce E.Ö. ile tanışan Mona, ardından onun arkadaşı Muhammed A. ile arkadaşlık kurdu. Faslı Mona ile Muhammed'in arkadaşlığı yaklaşık 1 yıl sürdü ve ikilinin aralarında duygusal bir yakınlık oluştu. İHA'nın haberine göre, Muhammed A., Mona M’yi ailesiyle tanıştırıp, onunla evlenmek istediğini söyledi. Gitgide Muhammed A’ya güvenmeye başlayan Faslı Mona, İstanbul’a taşınıp ve buradan bir ev almak istediğini söyledi.
Muhammed A. ise amcasının oğlunun emlakçı olduğunu ve kendilerine yardımcı olabileceğini söyledi. Evleneceği erkek arkadaşına güvenen Faslı hostes, erkek arkadaşına vekalet verdi ve kendi hesabından çektiği 55 bin doları da teslim etti. Muhammed A. bir süre sonra Esenyurt'tan bir ev aldı. Aradan geçen zamanda Faslı hostes Türkiye'ye sık sık gelmeye devam etti. Evlilik için hesabında para biriktiren Mona M. bu kez ikinci bir ev alıp kiraya vermek için erkek arkadaşına 50 bin dolar verdi. Muhammed A. ise Esenyurt'ta ikinci bir ev alarak kiraya verdiğini söyledi.
Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Mona, parası ile aldığı ilk evinde oturmaya başladı. İkilinin arkadaşlıkları ilerledi ve evlilik planları yapılmaya başlandı. Bu sırada Mona M. erkek arkadaşından ikinci evin kira gelirini istedi. Ancak Muhammed A., kiracıların kirayı geciktirdiğini, ardından da yeni bir kiracı bulmaya çalıştığını söyleyerek Faslı kadını oyalamaya başladı. Faslı kadının şüphelerinin artması üzerine evi günlük olarak kiraya verdiğini söyleyen Muhammed A., bunun normalde Türkiye’de suç olduğunu ve polisin konuyu öğrenmesi halinde tutuklanabileceklerini söyledi. Erkek arkadaşıyla sürekli sorunlar yaşamaya başlayan Faslı kadın, evinin tapusunu görmek istediğini söyledi.
TAPU SAHTE ÇIKTI
Muhammed A. 2017 yılında tapuyu Faslı kadına verdi, ancak yetkililere giden Mona tapunun sahte olduğunu öğrendi. Tapu senedinin ‘sahte’ çıkması ardından Mayıs 2018 tarihinde banka hesaplarını kontrol etmeye başlayan Mona M, bir başka bir hesabından da 3 Haziran 2015 tarihinde 12 bin 500 Euro’nun çekildiğini ileri sürdü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Eski erkek arkadaşı M.A ile tanıştıktan sonra yaklaşık 4 buçuk yıldır hayatının sıkıntılarla geçtiğini savunan Mona M, Bakırköy Adliyesine avukatı aracılığıyla Muhammed A, hakkında, ‘güveni kötüye kullanmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ten savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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