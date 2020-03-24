Faslı gençler, koronavirüs nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayanlara yardım ulaştırıyor

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fas'ın kuzeyindeki Tetuan kentinde genç gönüllüler, salgın nedeniyle evinde kalmak zorunda olan yaşlılar ile kronik hastaların yanı sıra yoksullara yardım dağıtıyor.
Kovid-19 salgınından toplumun en çok etkilenen kesimine destek çıkmaya çalışan gönüllüler, bu kişilerin evlerine gıda ve temizlik ürünleri götürüyorlar.
Kampanyayı başlatan ve tarih alanında Türkiye konulu doktora çalışması yürüten Bilal Kerikeş, AA muhabirine, girişim hakkında bilgi verdi.
- Komşularıyla başladılar, sosyal medya üzerinden örgütlendiler
Yardım kampanyasına kardeşi Yasin ve arkadaşı Muhammed el-Mansuri ile başladıklarını belirten Kerikeş, salgından etkilenenlere yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.
Kerikeş, hükümetin vatandaşlara evde kalma çağrısı yaptığını ve çeşitli önlemler aldığını hatırlatarak, "Çevremdeki yaşlı ve yoksul ailelerin zor durumda olduklarını fark ettim." dedi.
Yardım dağıtmaya ihtiyaç sahibi komşularından başladıklarını belirten Kerikeş, sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanyayla kısa sürede beklediklerinin üstünde bir destek bulduklarını aktardı.
Kerikeş, "Bir paketin içinde mercimek, zeytin, un ve çay gibi temel gıda malzemelerinin yanı sıra temizlik malzemeleri ulaştırıyoruz." diyerek, toplamda 90 paket yardım dağıttıklarını kaydetti.
Yardımları ulaştırırken seçici davrandıklarına dikkati çeken Kerikeş, "Yetimlere, dullara, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olanlara öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.
- İhtiyaç sahipleri telefon ederek yardım istiyor
Yardımsever gençler, mütevazı olanaklarla başladıkları faaliyet alanlarını kısa süre içinde genişleterek şehrin 6 mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı başardı.
Maddi destek sağlayan kişilerin yanı sıra yardımların dağıtılması için de birçok genç kampanyaya katıldı.
Kerikeş, "Geçen hafta salı günü yardım dağıtmaya başladık ve sonrasında yardım dağıttığımız alanı genişlettik." diye konuştu.
Yardım faaliyetlerine binek araçlarıyla destek veren gençlerin önemli bir kolaylık sağladığını anlatan Kerikeş, "Her gün ihtiyaç sahibi en az 100 aileden telefon alıyoruz." şeklinde konuştu.
Kerikeş, "Bu taleplere cevap vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak kısıtlı gelire sahip bu ailelere yardım için resmi makamlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı 143 olarak açıklanmıştı.
,Çağrı Koşak
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