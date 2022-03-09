AA

Faslı dağcı İzzeddin Lemin, 2014'te hobi olarak başladığı tırmanış aktivitesiyle ülkesindeki 100 zirveye çıktı.

AA'nın haberine göre yüksek dağların zirvesine tırmanma maceralarından önce fizik tedavi mesleğini icra eden Lemin, hobi olarak başladığı tırmanma ve seyahatler sayesinde profesyonel bir dağcı olmayı başardı.

Atlas Dağları'nın çevrelediği Fas'ın Kuneytra kentinden olan 33 yaşındaki Lemin, yaklaşık sekiz yıl önce boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı şimdi ise büyük bir tutku ve kararlılıkla devam ettirdiği dağcılık serüvenini anlattı.

Lemin, dağcılık tutkusunun, Fas'ın El-Havz bölgesinde yer alan ve ülkenin en yüksek zirvesi Tubkal Dağı'na (4 bin 167 metre) 2014'te ilk kez tırmandığı zaman başladığını söyledi.

"Tubkal'ın zirvesindeyken Atlas sıra dağları arasında yayılmış yüzlerce dağlık zirve gördüm ve bu zirveleri keşfetmeyi, onlara ulaşmayı istedim" diyen Lemin, şunları söyledi:

"O günden sonra 100 zirveye tırmanmaya doğru giden serüvende kendime meydan okumaya, tırmanma tutkumu hobiden profesyonel alana taşımaya karar verdim."

Lemin, önce kendisine küçük hedefler belirlediğini ve bunları aşmaya çalıştığını aktardı.

100 ZİRVE HEDEFİNE DOĞRU KARARLI İLERLEYİŞ

Meydan okuma serüvenine ülkesindeki sıra dağlarda yer alan en yüksek beş zirve ile başladığını ifade eden Lemin, Er-Rif, Beni Iznesen ve Atlas sıra dağlarındaki zirvelere çıktığını aktardı.

Lemin, bundan sonra çıtayı yükselttiğini, 4 bin metrelik yüksekliklere gözünü diktiğini ifade etti. Sonraki aşamada da 4 bin metrenin üzerindeki yüksekliklere tırmanmaya başladığını söyleyen Lemin, bu irtifadaki 14 zirveye çıktığını vurguladı.

Lemin, 100 zirve tırmanma hedefinin son kulvarını şöyle anlattı:

"2021'in başlarında, tırmanma serüveninde 48 zirveyi geride bırakmıştım. En büyük meydan okuma ise yılın sonuna kadar 100 zirve hedefini tamamlamaktı. 2021'in bitmesine bir hafta kala, Fas'taki 100 dağ zirvesi tırmanışı hedefimde başarıya ulaştım."

Birçok kişinin Fas'ta bu kadar çok zirve olduğuna ve elde ettiği başarıya şaşırdığını aktaran Lemin, üçte birinden fazlasının dağlarla kaplı olan Fas'ın dağcılık açısından zengin bir kaynak olduğunu, pek çok zirvesi bulunduğunu ifade etti.

"DAĞCILIK HAYATIMIN HER PARÇASI OLDU"

Dağcılık mesleğinden önce 7 yıl boyunca fizik tedavi mesleğini icra ettiğini dile getiren Lemin, bu meslekle birlikte hafta sonlarında sürekli olarak doğa yürüyüşlerine çıktığına işaret ederek şunları söyledi:

"Yaptığım okuma ve araştırmalar sonucunda bu alanın kendi kuralları olduğunu gördüm. Bunun üzerine bu alana olan hobimi mesleğe dönüştürmeye karar verdim. Böylece tırmanmaya daha çok ilgi duymaya başladım. Benim fizik tedavi mesleğimin ise yanıp tutuştuğum bu alanda bana engel olduğunu fark ettim. Bu sebeple işimden istifa ederek ayrıldım ve tüm zamanımı dağlara tırmanma macerasına vermeye başladım."

Fizik tedavi işinden ayrıldıktan sonra yeni mesleğinin dağcılık olduğuna işaret eden Lemin, "Dağcılık benim hayatımın her parçası oldu artık. Hatta benim yıllık seyahatlerim 240 güne denk gelecek kadar oluyor" dedi.

Kendisinin halihazırda ekmek teknesi olan mesleğinden olmuş olabileceğine dikkati çeken Lemin, "Ama aşık olduğum dağcılığı kendime meslek yapma fırsatım oldu. Dolayısıyla tutkum olan dağcılığı, kazanç kaynağı yapmayı başardım" diye konuştu.

MUTLU AYAKLAR KULÜBÜNÜ KURDU

Dağcılık sporları ve dağcıları yönlendirme alanında "Mutlu Ayaklar Kulübü" adında bir kulüp kurduğunu belirten Lemin, halihazırda Fas'ın uzak bölgelerindeki dağların zirvesine sürekli turlar düzenlediğini kaydetti.

Oluşturduğu kulüpte dağlara tırmanmanın temel kurallarını öğretmeye gayret ettiğini anlatan Lemin, dağcılığın zor ve tehlikelerle dolu bir spor olduğunun altını çizdi.

Dağlara tırmanma sporuyla Fas'ta adını duyurmayı başaran Lemin, yaptığı seyahat ve sporları sosyal medyada da duyurarak buna istekli insanları yönlendirmeye çalışıyor.

Memleketi Fas'ta turizme kazandırılacak eşsiz doğa alanlarının olduğunu söyleyen Lemin, aslında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da ülkesinin turizmini tanıtmaya katkı sunduğunu vurguladı.

Profesyonel dağcı Lemin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaret ettiğim yerleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşmayı görev edindim ki buraları daha çok insanla tanıştırayım. Çünkü bana göre Fas'ın sahip olduğu doğa için yapılan reklamlar gerçeği aktarmada yetersiz kalıyor. 8 yıldan beri ulaşımı sağlayan yolların olmadığı uzak yerleri ziyaret ettim. Bunun sonucunda Fas'ın düşündüğümden daha büyük olduğunu keşfettim. Fas doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla çeşitli zenginliklere sahip keşfedilmesi gereken bir ülkedir."

Tutkusu dağcılık alanında ülke sınırlarını aşan başarılara imza atmayı hedeflediğini aktaran Faslı genç Lemin, "Dağlar benim hayatım, mesleğim ve her şeyim oldu artık. Bu nedenle kendimi bu alanda daha da geliştirmek istiyorum. Sizinle röportajdan sonra hiç beklemeden doğrudan dağlara çıkacağım ki birinin zirvesine tırmanayım" dedi.

Halihazırda yurt dışına çıkmaya hazırlandığını belirten Lemin, Orta Asya'daki dağlar silsilesinin zirvesine tırmanarak yeni bir tecrübe yaşamaya gayret edeceğini söyledi.