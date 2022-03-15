Fashion Week Istanbul başlıyor

Fashion Week Istanbul, İHKİB organizasyonuyla, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) destekleriyle, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ile İstanbul Moda Akademisi (İMA) iş birliğinde 15-18 Mart'ta gerçekleştirilecek.
2009 yılından beri aralıksız devam eden Fashion Week Istanbul, Türk modasını ve tasarımcılarını tüm dünyada destekleme ve geliştirme misyonuyla sektöre artı değer yaratmayı sürdürüyor.
Fashion Week Istanbul, özellikle salgın sonrası dönemde önemli bir değişime uğrayan uluslararası hazır giyim sektörünün güçlü oyuncularından Türkiye’nin yerel ve global hedeflerine ulaşmasında kaldıraç rolü üstleniyor.
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Fashion Week Istanbul kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, Türk markaları ile tasarımcıları küresel vitrine taşıyan Fashion Week Istanbul'un Türkiye'nin 2030 yılına kadar global ölçekte ilk 100 marka arasına 5 Türk markayı konumlandırma hedefi için kritik bir rol oynadığını belirtti.
Özgün, nitelikli tasarımları ve katma değeri yüksek ürün üretme yetkinliklerini artırmayı, böylelikle de tasarım markalarıyla bilinen ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçladıklarını aktaran Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Moda haftası da moda tasarımını ve tasarımcıları destekleme, onlara koleksiyonlarını sergileyebilecekleri global bir platform sunma anlamında bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle dijitalleşme ile birlikte Türk tasarımını ve modasını Fashion Week Istanbul aracılığıyla eşzamanlı olarak global moda endüstrisine taşıyabiliyoruz. Hedefimiz global Türk markaları çıkarmak. Halihazırda net ihracat getirisinde öncü sektörüz, ülkemize her yıl net 18,5 milyar dolar döviz kazandırıp cari açığın kapatılmasına büyük katkı sunuyoruz, 2030 yılında bu rakamı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye dünyanın 5'inci, Avrupa'nın ise 3'üncü en büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda.
Bir hazır giyim ürünün ortalama 16,2 dolar/kg olan birim fiyatı marka etkisiyle 3 katına, özel tasarım olması durumunda 5 katına çıkabiliyor, bu da tasarım, moda ve markanın çarpan etkisiyle ihracatın geometrik artışını sağlıyor. Amacımız orta vadede bu birim fiyatı 40 dolar/kg'ye çıkarmak. Yüksek katma değerli tasarımcı ürünlerinin ihracattaki payını artırmayı öngören eylem planımız doğrultusunda markalı ihracatımızı yüzde 25'e, yüksek tasarımlı ihracatımızı ise yüzde 5'e çıkararak katma değeri artırmak, böylece dünya hazır giyim ihracatında sektöre yön veren 3 ülkeden birisi olmak öncelikli hedefimiz."
Gültepe, 2009 yılından beri devam eden Fashion Week Istanbul'un, Türk tasarımcılarının global ölçekte tanıtımı, yeni pazarlara ulaşması, satın alma sorumlularıyla buluşması için eşsiz bir platform görevi gördüğünü ve görmeye devam ettiğini aktardı.
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