17 NİSAN 2020
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Fas ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 133'e, Umman'da 5'e yükseldi. Lübnan ve Libya'da da vaka sayıları arttı.

17.04.2020 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Fas ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
AA

Fas Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 133'e yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 528 olduğu ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 273'e ulaştığı aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede ikamet eden 66 yaşındaki bir yabancı işçinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkede böylece koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e çıktı. Umman'da 1069 Kovid-19 vakası bulunuyor.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 668'e çıktığını açıkladı.

- Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada da ülkede 1 kişide daha Kovid-19 görüldüğü belirtildi.

Son veriyle Libya'da Kovid-19 vaka sayısı 49'a yükseldi.

,Khalid Mejdoup

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