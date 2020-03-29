Fas ve Umman'da koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

AA

RABAT/MASKAT(AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişide daha virüs tespit edildiği ve can kaybının 26'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının da 437 olduğu aktarıldı.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta tespit edilmişti.

- Umman'da son durum

Umman Sağlık Bakanlığı ise 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve son verilerle ülke genelindeki vaka sayısının 167'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, virüs bulaşan kişilerin çoğunun, Kovid-19 tespit edilenlerle temas halinde bulunan ya da yurt dışından gelen kişiler olduğu kaydedildi.