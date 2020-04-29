Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

AA

Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 167'ye yükseldiği belirtildi.

Ülke genelinde 37 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 289'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 890 olduğu kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki toplam can kaybının 40'a çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 975 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ülkede şimdiye kadar 21 bin 477 Kovid-19 testi yapıldığı ve 279 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 143 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 274'e, sağlığına kavuşanların ise 364'e yükseldiği belirtildi.