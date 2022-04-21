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Haberler Sağlık Fas ve Mısır'daki 2 Türk hasta ambulans uçakla getirildi

Fas ve Mısır'daki 2 Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Fas'ta bağırsak ameliyatı geçiren Mustafa Demirel ile Mısır'da kalp ameliyatı olan Gülizar Atalay, geçirdikleri operasyonlar sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle tedavilerine Türkiye'de devam edilmesi talepleri üzerine, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a sevk edildi

21.04.2022 - 06:55 | Güncelleme: ABONE OL
Fas ve Mısır'daki 2 Türk hasta ambulans uçakla getirildi
Fas ve Mısır'daki 2 Türk hasta ambulans uçakla getirildi
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AA

Fas'ta bağırsak operasyonu geçiren 40 yaşındaki Demirel, ameliyat sonrası komplikasyonlar dolayısıyla çok kilo kaybetti. Genel durum bozukluğu yaşayan Demirel, bir süredir Fas'taki bir hastanede yatarak tedavi görüyordu.

Mısır'dan sevk edilen 31 yaşındaki kalp hastası Gülizar Atalay ise ilk ameliyatını 4 yaşındayken yurt dışında geçirdi. O dönem de takipleri Türkiye'de yapılan Atalay, yakın zamanda yeniden bir operasyona alındı. Atalay, ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle Türkiye'ye gelerek tedavi olmak istedi.

AA'nın haberine göre; hastaların talebi üzerine, Sağlık Bakanlığının Fas ve Mısır'a gönderdiği ambulans uçak, Demirel ve Atalay'ı alarak, sabah 05.15’te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Alanda bekleyen ambulanslar aracılığıyla Mustafa Demirel tedavisi için Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne, Atalay ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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