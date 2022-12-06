Fas tarih yazarak maçı kazandı!

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.

15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

F Grubu'nu Hırvatistan ve Belçika'nın önünde lider bitirerek dikkat çeken Fas, İspanya karşısında da iyi bir oyun sergiledi.

Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamıştı. İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Fas, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.