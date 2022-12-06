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Haberler Dünya Kupası 2022

Fas tarih yazarak maçı kazandı!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. 90 dakikanın sonunda iki tarafta golü bulamayınca maç 0-0 sonuçlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da sonuç gelmeyince çeyrek finale çıkan takımı penaltılar belirledi. Fas penaltılarla İspanya'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi!

Giriş: 06.12.2022 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Fas tarih yazarak maçı kazandı!

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fas ile İspanya, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona erdi.

15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi. Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

F Grubu'nu Hırvatistan ve Belçika'nın önünde lider bitirerek dikkat çeken Fas, İspanya karşısında da iyi bir oyun sergiledi.

Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamlamıştı.

İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Fas, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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