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Fas'tan iki müjdeli haber geldi

Fas’ta devam eden UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı’ndan iki müjdeli haber daha geldi. Geleneksel Ahlat taş işçiliği ve ipek böcekçiliğinin ardından Türkiye’nin iki unsuru daha somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listelerine alındı

Giriş: 01.12.2022 - 21:29 | Güncelleme: ABONE OL
Fas'tan iki müjdeli haber geldi
UNESCO'dan iki müjdeli haber daha
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HABERTURK.COM

Türkiye, kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden birisi oldu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Nasreddin Hoca Fıkralarını Anlatma Geleneği’ ile ‘Çay Kültürü’ adaylık dosyaları, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17'nci Komite Toplantısı’nda gündeme alındı.

Toplantıda yüzlerce yıllık geleneği barındıran iki kültürel unsurumuz daha UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Böylece, Türkiye’nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısı dörde, UNESCO Listelerindeki varlık sayısı ise 25’e yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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