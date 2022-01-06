THY, Fas'tan 310 kişiyi tahliye etti

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 Omicron varyantı nedeniyle Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatmasının ardından ülkede kalan 310 kişiyi tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirdi.
THY'nin TK-618 sayılı Kazablanka-İstanbul seferini yapan tahliye uçağı saat 22.50'de İstanbul Havalimanına geldi. AA'nın haberine göre; uçakta Fas'ta kalan Türk yolcuların yanı sıra diğer ülke vatandaşları da yer aldı. Yabancıların kendi ülkelerine gitmek için aktarma yapacakları öğrenildi.
Türkiye'ye gelen iş adamı Mehmet Bağ, yolculuklarının iyi geçtiğini söyledi. Fas'ta ikamet ettiğini belirten Bağ, "Bizim için karantina yoktu. Uçuşu kolay buldum. THY'nin uçağı vardı. Bir sıkıntımız yok çok şükür." dedi.
Ankara'da ikamet eden Fas vatandaşı Zeynep Şuger, virüs nedeniyle Fas'ın hava sahasını kapattığını hatırlatarak, "Uçuş için çok beklemedim. Uçuşa bakıp aldım. Burada yaşıyorum. Ankara'ya gideceğim." ifadelerini kullandı.
Rusya vatandaşı Natalia Zharikova ise tatil için Fas'a gittiklerini kaydetti. Yaklaşık 2.5 aydır orada bulunduklarını anlatan Zharikova, "Yeni yılda karantina vardı. Yılbaşını ailemizle ve arkadaşlarımızla geçirdik. Bazı uçuşlar iptal edildi. Çok uçuş yoktu. 5 Ocak'a bilet bulabildik. Kazablanka'dan ayrıldık." şeklinde konuştu.
Zharikova, İstanbul'dan Moskova'ya gideceklerini belirtti.
TAHLİYE SEFERLERİ DEVAM EDECEK
Öte yandan, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas'tan Türkiye'ye yapılacak özel uçuşlar ileriki günlerde de devam edecek. Buna göre THY, ocak ayı sonuna kadar Kazablanka V. Muhammed Uluslararası Havalimanından en az 9 özel sefer daha düzenleyecek.
Bilet satın alma işlemleri, Fas'taki seyahat acenteleri, THY’nin bilet satış büroları ile internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
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