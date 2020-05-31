Fas'taki İstiklal Partisi'nden İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına tepki

AA

Muhalefetin ikinci büyük partisi konumundaki İstiklal Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin Filistin topraklarını gasbederek, Batı Şeria'yı parçalara ayırarak İsrail'e ilhak etmeye çalıştığı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik sistematik baskı uyguladığı ve katliamlar yürüttüğü belirtilerek, "Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin devletinin kurulması" istendi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı Kudüs Komitesi Başkanı Fas Kralı 6. Muhammed'in Filistin konusundaki çabalarına değinilen açıklamada, virüs salgını sebebiyle Filistin'e yapılan yardımlar takdir edildi.

- İsrail'in "ilhak" planı

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.